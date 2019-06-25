Представители МИД РФ заявили о надежде на мирное разрешение ситуации в Грузии
Москва надеется на то, что конфликтную ситуацию в Грузии можно будет урегулировать в рамках мирного диалога. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин во время Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.
Он заявил, что российская сторона глубоко озадачена внутриполитической ситуацией в Грузии.
— Рассчитываем, что она будет урегулирована в рамках мирного диалога, — передает слова Андрея Келина официальный сайт МИД РФ.
Напомним, 20 июня в Тбилиси начались беспорядки, они были спровоцированы открытием сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президент России Владимир Путин запретил отечественным авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию.
Кроме того, по сложившейся ситуации заявление делал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отмечал, что инцидент в Тбилиси является русофобской провокацией.
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