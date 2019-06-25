Вахтанг Кикабидзе о ситуации в Грузии: Такого история не помнит!

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе оценил политическую обстановку в Грузии. По его словам, правительство Грузии получило то, что заслуживает, но ему сложно анализировать то, что происходит в стране.

На вопрос журналиста «Московского Комсомольца», выступает ли артист на стороне оппозиции, Кикабидзе ответил однозначно:

— Ну естественно, а на чьей я должен быть стороне? Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось, — сообщил Кикабидзе.

Грузинский актер и певец подчеркнул, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия в местном парламенте, на место спикера сажал не народ. Действия россиянина возмутили грузин, и Кикабидзе считает, что Гаврилова посадили специально.

— Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась, — отметил артист, добавив, что местные власти не думают о людях.

Прокомментировал артист и отмену туров в Грузию. Напомним, российские туристы стали массово сдавать путевки в грузинские отели и отменяют брони.

— Ну, сейчас они уже не будут отдыхать. Это их так наказывают. А что, мы должны из-за денег от всего отказываться: от морали, от патриотизма?

После конфликта России и Грузии в 2008 году артист Вахтанг Кикабидзе заявил об отказе от поездок в Россию. Он неоднократно выказывал антироссийские настроения, в частности, в июне 2018 года он обрадовался распаду СССР. По его мнению, в Советском Союзе было «все плохо», кроме уважения людей друг к другу. Кроме того, Кикабидзе сообщил, что ненавидит герб Советского Союза.

— Серп и молот. Это же надо было, какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумать, — цитирует его слова Deutsche Welle.

Ранее Кикабидзе уже критиковал действия России в связи с «передвижением» границы Южной Осетии, отреагировав таким образом на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Читайте также: Вадим Манукян о ситуации в Грузии: Наверняка Кикабидзе хлопает в ладоши