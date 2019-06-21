«Отдыхать не получается»: российские туристы рассказали о происходящем в Грузии

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам, находящимся в Грузии, быть бдительными и избегать мест массового скопления людей в связи с проходящими в Тбилиси акциями протеста. Соответствующее предупреждение опубликовал в Twitter Ситуационно-кризисный центр ведомства.

Это связано с беспорядками, которые произошли накануне в Тбилиси из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента, что вызвало недовольство оппозиционных грузинских депутатов.

Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с туристами из России, которые сейчас находятся в Тбилиси, и узнала, чувствуют ли они себя в безопасности.

— Город живет спокойно, в своем обычном режиме. В гуще событий — на Руставели, конечно, опасно, а в соседних районах все тихо и много туристов. У протестующих есть русофобские плакаты, со стороны обычных местных жителей негатива не чувствовала, — рассказала Юлия Немченко.

В то же время некоторые туристы все-таки решили сдать ранее купленные билеты в Грузию.

— Мы заранее купили билеты, но теперь решили их сдать, потому что боимся за свою безопасность. Полетим лучше в Армению, — отметила москвичка Екатерина Иванова.

Туристы отмечают, что из-за протестов отдыхать спокойно не получается.

— Палатки и немногочисленных протестующих около грузинского парламента я видел еще в понедельник — буквально в первый же день по приезду в Тбилиси. Тогда все там было буднично и скучно. О массовый протестах в четверг с участием нескольких тысяч человек узнал из Интернета. При этом буквально в нескольких километрах от проспекта Руставели все было по-прежнему тихо и спокойно. Особого чувства опасности нет, хотя в 2004 и в 2014 годах в Киеве я видел, какое продолжение бывает у подобных протестов. Но есть некое чувство дискомфорта, как от больного зуба: вроде бы ничего страшного, но расслабиться и отдыхать почему-то не получается. За те пять дней, что я в Тбилиси, изменений в настроениях простых жителей города, их отношения к туристам из России не было, — поделился впечатлениями Сергей Смирнов.

А вот Светлана Алиева рассказала, что сталкивалась «с грубыми замечаниями от незнакомых людей, когда говорила на русском в общественных местах».

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Русская речь спровоцировала беспорядки в Тбилиси

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Георгия Бовта

Если вы собрались посетить Грузию в качестве туриста, воспользовавшись тем, что россиянам виза туда не нужна, то лучше чуть подождать и понаблюдать за тамошней ситуацией. В стране вспыхнули беспорядки. Что же случилось? (далее...)