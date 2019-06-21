Глава православного грузинского братства: События в Тбилиси — это воля народа

Президент Общества русско-грузинской дружбы «Дзалиса», председатель православного грузинского братства во имя святой Равноапостольной Нины и святого Великомученика Георгия Победоносца Тамаз Джандиери рассказал «Вечерней Москве» о своем отношении к акциям протеста в Тбилиси. В ночь с 20 на 21 июня по столице Грузии прокатилась волна беспорядков. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

— То, что происходит сейчас, думаю, это воля народа. В Грузии очень непопулярные власти, заинтересованные стороны ищут повод, чтобы их убрать. Для этого используют любые причины вроде этой ситуации. Идет борьба за власть. Народ в этой стране живет очень плохо, естественно, эти брожения там будут возникать, — считает Тамаз Джандиери.

По его словам, осложнению конфликта способствуют не самые лучшие дипломатические отношения между Россией и Грузией.

— Сделать что-нибудь хорошее для их нормализации можно в любой момент. Однако этого не происходит. Возможно, ситуация в Тбилиси и станет определенным толчком для диалога. Вечно так продолжаться не может. Мы же разумные люди, нужно делать реальные шаги навстречу друг другу для улучшения отношений между странами. Надо найти компромисс, чтобы свести конфликт на нет, — отметил общественный деятель.

Напомним, что акции протеста вспыхнули после открытия Генеральной ассамблеи православия в Тбилиси. Руководитель российской делегации Сергей Гаврилов проводил церемонию в кресле главы грузинского парламента, что возмутило депутатов оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия». После того как они покинули здание, в парламент ворвались радикалы, которые напали на представителей России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшие минувшей ночью в Грузии события «русофобской провокацией».

— Не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России. Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного парламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение, — подчеркнул Дмитрий Песков.

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