ЦОДД посоветовал горожанам узнать скоростной режим в странах мира перед отпуском
Центр организации дорожного движения посоветовал москвичам и гостям столицы перед отъездом в отпуск узнать скоростной режим в разных странах мира. Об этом сообщает Twitter ведомства.
Отправляетесь в отпуск за границу? Заранее узнайте, какой скоростной режим в стране. Во многих государствах по рекомендации ВОЗ в населённых пунктах не ездят быстрее 50 км/ч. За нарушение можно не только получить штраф, но и срок в местной тюрьме. А это - ну такие себе каникулы. pic.twitter.com/WofTQfAsFd— ЦОДД (@gucodd) July 31, 2019
По данным ЦОДД, во многих странах по рекомендации ВОЗ в населенных пунктах не ездят быстрее 50 километров в час. Нарушение скоростного режима может привести не только к административному штрафу, но и к тюремному сроку.
ЦОДД просит граждан РФ учитывать данную информацию перед поездкой за границу.
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