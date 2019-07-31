СМИ: Суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
• 21:08 • 31 июля 2019
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Фото: Следственный комитет РФ
Лефортовский районный суд Москвы арестовал Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
В его отношении избрана мера в виде заключения под стражей сроком на два месяца. Юрий Ешенко пробудет под арестом до 24 сентября 2019 года, передает ТАСС.
Подробности материалов дела не разглашаются, так как оно находится под грифом «секретно».
По данным следствия, Юрий Ещенко мог передать за границу сведения, направленные против безопасности России в пользу иностранного государства.
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