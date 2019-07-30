Коллектора приговорили к 1,5 годам тюрьмы за угрозы детям знакомых заемщика
Тушинский районный суд Москвы приговорил к 1,5 годам тюрьмы коллектора микрофинансовой организации. Ранее не судимый гражданин России 29-летний Максим Жмыхов угрожал детям знакомых заемщика в связи с просрочкой выплаты по кредиту.
Его осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330 УК РФ «Самоуправство».
Суд установил, что Жмыхов, являясь специалистом по работе с клиентами ООО «МКК Шиллинг», делал звонки с различных номеров на личный номер мобильного телефона заемщика, который взял у микрофинансовой организации займ в 30 тысяч рублей. Коллектор требовал погасить задолженность. Не достигнув поставленной цели, Жмыхов выяснил, в какой школе учатся несовершеннолетние дети заемщика. Он стал звонить на личные номера сотовых телефонов директора данного учебного заведения и учителя детей.
В ходе телефонных разговоров с последними коллектор угрожал применением физического насилия в отношении несовершеннолетних детей указанных лиц, если заемщик не погасит задолженность. Потерпевшие обратились за помощью в отделение полиции.
В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый свою вину не признал, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
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