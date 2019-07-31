Шоколадная фабрика запустила уникальную линию переработки

31 июля на кондитерской фабрике «Рот Фронт» открылась новейшая линия переработки какао-бобов. Она позволит создать производство десерта полного цикла.

Каждая восьмая шоколадная конфета на прилавке любого магазина в России произведена в Москве. На долю столицы в 2018 году пришлось 19,6 процента от выпуска всех видов шоколадных кондитерских изделий.

Технологическая линия по переработке какао-бобов, которая открылась на московской фабрике «Рот Фронт», — уникальная в своем роде. Подобной линии нет не только в России, но и в странах СНГ и Восточной Европы. В открытии нового производства приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и председатель совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Харин.

— Кондитерская отрасль в Москве активно развивается. Открываются новые линии производства, строятся фабрики, создаются рабочие места. Количество занятых в производстве хлебобулочных и мучных изделий по итогам 2018 года составило 12,8 тысячи человек, что на 0,8 процента больше, чем в 2017 году, — отметил Владимир Ефимов.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Работница фабрики Фатима Хамарова на линии по производству вафель Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Сейчас по сути на фабрике создано производство полного цикла. Так что теперь столичным кондитерским предприятиям не придется, как раньше, закупать все сырье для производства шоколада за рубежом.

— Объем инвестиций в новое производство составил 1,3 миллиарда рублей. Несмотря на то что линия практически полностью автоматизирована, инвестиции позволили создать порядка 120 рабочих мест, — отметил Владимир Ефимов.

Линия будет перерабатывать 25 тысяч тонн какао-бобов в год. Все сырье будет поступать на все фабрики холдинга «Объединенные кондитеры» («Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Русский шоколад»), а также на 15 фабрик в других регионах страны.

СПРАВКА

Эта кондитерская фабрика была образована в 1826 году. Сегодня на предприятии трудятся около 4 тысяч работников. В прошлом году налоговые отчисления фабрики в бюджет Москвы составили 241,4 миллиона рублей.

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