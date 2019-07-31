Шоколадная фабрика запустила уникальную линию переработки
31 июля на кондитерской фабрике «Рот Фронт» открылась новейшая линия переработки какао-бобов. Она позволит создать производство десерта полного цикла.
Каждая восьмая шоколадная конфета на прилавке любого магазина в России произведена в Москве. На долю столицы в 2018 году пришлось 19,6 процента от выпуска всех видов шоколадных кондитерских изделий.
Технологическая линия по переработке какао-бобов, которая открылась на московской фабрике «Рот Фронт», — уникальная в своем роде. Подобной линии нет не только в России, но и в странах СНГ и Восточной Европы. В открытии нового производства приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и председатель совета директоров холдинга «Объединенные кондитеры» Алексей Харин.
— Кондитерская отрасль в Москве активно развивается. Открываются новые линии производства, строятся фабрики, создаются рабочие места. Количество занятых в производстве хлебобулочных и мучных изделий по итогам 2018 года составило 12,8 тысячи человек, что на 0,8 процента больше, чем в 2017 году, — отметил Владимир Ефимов.
Сейчас по сути на фабрике создано производство полного цикла. Так что теперь столичным кондитерским предприятиям не придется, как раньше, закупать все сырье для производства шоколада за рубежом.
— Объем инвестиций в новое производство составил 1,3 миллиарда рублей. Несмотря на то что линия практически полностью автоматизирована, инвестиции позволили создать порядка 120 рабочих мест, — отметил Владимир Ефимов.
Линия будет перерабатывать 25 тысяч тонн какао-бобов в год. Все сырье будет поступать на все фабрики холдинга «Объединенные кондитеры» («Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Русский шоколад»), а также на 15 фабрик в других регионах страны.
СПРАВКА
Эта кондитерская фабрика была образована в 1826 году. Сегодня на предприятии трудятся около 4 тысяч работников. В прошлом году налоговые отчисления фабрики в бюджет Москвы составили 241,4 миллиона рублей.
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