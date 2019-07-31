Презентация новой книги Александра Куприянова «Истопник» состоялась в Москве

31 июля в Доме Нащокина в Гагаринском переулке состоялась презентация нового романа писателя, главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Александра Куприянова «Истопник».

Выход в свет этой книги — важное событие в литературной жизни столицы. Это не просто роман — это расследование, документальные материалы для которого собирались более 30 лет. В основе сюжета — история Дуссе-Алиньского тоннеля, построенного заключенными в сталинскую эпоху в Хабаровском крае: женский и мужской лагеря вели строительство навстречу друг другу. Эта история долго считалась эффектной легендой, однако автор приводит огромное количество документальных свидетельств, подтверждающих ее реальность.

Презентация книги прошла в теплом кругу близких друзей Александра Куприянова, его товарищей и коллег.

— Александр Иванович Куприянов — очень творческий человек, — поделился с присутствующими один из гостей вечера, известный музыкальный продюсер Бари Алибасов. — И очень человечный. Кроме того, что он каждый год пишет по две книги, он еще и руководит крупнейшей газетой Москвы. Не представляю, как он столько успевает. Это по-настоящему интеллектуальный человек и глубокий писатель.

Художник Никас Сафронов Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Издатель Юрий Крылов, принимавший непосредственное участие в публикации романа, отметил, что в «лагерной» теме, которую, казалось бы, полностью закрыли Варлам Шаламов и Александр Солженицын, Александру Куприянову удалось найти новые грани.

— Не важно, ГУЛАГ или не ГУЛАГ, это — история любви и смерти, — сказал Крылов. — Вся литература крутится вокруг этих вещей. «Истопник» — это книга, написанная хорошим литературным языком, предназначенная для тех, кто хочет разобраться в себе.

Популярный поэт Владимир Вишневский посвятил герою вечера стихотворный экспромт:

— Не зарекайтесь: nevermore —

В нас оптимизм еще не умер:

Не «мини» и не Фенимор —

Есть у страны писатель Купер

(Немедицинский факт: культурный!),

К тому же и главред от Бога,

А это более чем много...

Создатель группы «На-На» Бари Алибасов Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Друг и коллега Александра Куприянова, известный писатель Юрий Поляков отметил, что роман «Истопник» по литературной задумке является сценарием («кинороман» — так свое произведение позиционирует сам автор), но это на самом деле — полноценная, насыщенная проза.

— Редкий случай сегодня, — оценил книгу Поляков. — Обычно наоборот. Читаешь современных авторов, которые вроде бы пишут прозу, а на деле выходит плохой сценарий.

Между многочисленными поздравлениями и музыкальными паузами в исполнении ретроколлектива во главе с заслуженной артисткой России Натальей Рожковой слово брал сам герой вечера.

— Когда мои друзья прочли роман, то сказали, что произведение на такую серьезную тему нужно публиковать не под псевдонимом, а только под своим именем, — сказал Александр Куприянов. — К слову, у меня готовы еще несколько книг: «Лазарь», «Самоед», повесть «Гадина». Долгое время я писал, как говорят, «в стол», но друзья, которые пришли сегодня на презентацию, помогли мне издать мои книги. За это и многое другое я им очень благодарен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Платонов, председатель Московской торгово-промышленной палаты:

— Я давно знаю Александра Куприянова как редактора газеты «Вечерняя Москва», где он неизменно проявляет себя как хороший организатор, помогает жителям столицы узнавать о событиях, происходящих в городе. Теперь я познакомился с ним еще и как с писателем. Так что с интересом прочитаю роман «Истопник».

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