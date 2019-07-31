Один из лучших диетологов Москвы: Мужское питание отличается от женского, как рацион бодибилдера от еды первоклассницы

Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии предложили новый состав потребительской корзины, который различен для мужчин, женщин и детей.

Гендерно ориентированные продуктовые наборы для мужчин стоят на 14 процентов больше женских. Оба варианта содержат больше продуктов, чем предполагают современные стандарты. Например, сегодня потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин.

Инициативу ученых прокомментировал для «Вечерней Москвы» Алексей Ковальков, врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН, профессор, автор книг по похудению, теле- и радиоведущий. Входит в список трех наиболее востребованных московских диетологов по версии журнала Forbes.

— Есть такое выражение: «Рацион питания должен быть сбалансирован». Если развернуть эту мысль, то режим питания должен учитывать индивидуальные особенности человека и те задачи, которые ставит перед собой врач-диетолог в лечении пациента. Исходя из этого, мы переходим от количественного подсчета килокалорий к качественному, — объясняет врач. — Деление на женскую, мужскую, детскую корзины — это замечательно. Таков первый шаг к индивидуализации рациона. К тому же корзина будет дополнена витаминами и микроэлементами. Специалисты ограничили количество углеводов и добавили белка. То, за что я бился, работая долгие годы в Государственной думе РФ, они осуществили. Я считаю, что это лучше, чем было. Мне бы было приятно, если бы к работе по составлению корзины питания привлекли диетологов.

Специалист добавил, что режимы женского и мужского питания отличаются так же, как отличается питание бодибилдера от питания первоклассницы. У нас, по российской норме, человек не может получать меньше 70 грамм белка в сутки, идеально, чтобы это было 120–150 грамм белка, 40–60 грамм качественных жиров — не пальмовое масло, а оливковое, подсолнечное, сливочное. Так же — с мясом, рыбой. Не надо гнаться за количеством, важно качество.

Добавки аминокислот, которые едят спортсмены вместе с омега 3–6–9, чтобы они лучше усваивались, могут быть бонусом к питанию, но не заменят его. Организм человека не способен усваивать добавки в больших количествах.

— Надо понимать, что эта условная корзина питания далека от реальной. Если вы посмотрите на стоянку возле супермаркета в выходные, то увидите семьи, которые с кряхтением вылезают из машины, загружают в багажник корзины с багетами, пивом, тортиком сверху и съедают все это за неделю. Поэтому чем раньше мы перейдем на дифференцированную корзину питания, тем здоровее будет наша нация, — заключил диетолог.

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