Ученые обнаружили бактерии, помогающие похудеть
Обнаружен класс кишечных бактерий, которые могут помочь в борьбе с ожирением. Соответствующее открытие совершили американские ученые из Университета штата Юта.
Исследователи выяснили, что справиться с набором веса помогают бактерии под названием Clostridia, которые содержатся в организме млекопитающих. Для проверки гипотезы был проведен эксперимент на лабораторных мышах.
Доля бактерий у слабых или больных грызунов уменьшалась, что могло в том числе привести к ожирению. При низком содержании Clostridia особи поправлялись даже при сбалансированном питании. Искусственное повышение количества этих бактерий помогло грызунам сбросить вес.
В дальнейшем результаты данного исследования могут быть использованы для лечения ожирения у людей, сообщает издание Science.
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