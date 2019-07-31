«Твиттер» разблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Администрация сети микроблогов Twitter разблокировал аккаунт российской дипломатической миссии в Сирии.
В сообщении посольства подтверждается, что аккаунт вновь работает нормально.
Greetings from sunny #Damascus! We're back, intact and functioning normally! Thank you, friends, for your support! You did a great job to bring us back! Stay with us and encourage your friends to join, as further on in such surcumstances we'll need much stronger backup | #Syria pic.twitter.com/NHyfzz89Fp— Russian Embassy, Syria (@RusEmbSyria) July 31, 2019
Ранее посольство России в ЮАР сообщило, что аккаунт коллег в Сирии прекратил работу после критических замечаний в адрес организации «Белые каски», которую российские власти считают авторами ряда провокаций, нацеленных против официального Дамаска.
В пресс-службе Twitter в ответ на просьбу разъяснить причины блокировки аккаунта, который Министерство иностранных дел России сочло проявлением цензуры, отказались от комментариев «из соображений охраны личных данных и безопасности», сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее появилась не подкрепленная какими-либо доказательствами информация от анонимных представителей организации «Белые каски» о нанесении авиаудара. В Министерстве обороны РФ назвали фейком эти сообщения.
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