Эксперты назвали самые популярные в России премиальные кроссоверы
Автоаналитики проанализировали показатели продаж премиальных кроссоверов на российском рынке за первое полугодие 2016 года и на основе этих данных составили рейтинг самых любимых в России машин данного сегмента.
Лидером рейтинга стала японская модель Lexus RX с показателем 3780 проданных за полгода автомобилей. В тройке самых продаваемых также оказались модели BMW – Х3 (2907) и Х5 (2449).
В десятку наиболее популярных в России кроссоверов вошли Lexus NX (2261), Mercedes-Benz GLС (2129), Mercedes-Benz GLS (1783), Lexus LX (1743), Audi Q5 (1713), Porsche Cayenne (1642) и BMW X1 (1615).
Минимальная стоимость автомобиля из приведенного списка — 2,15 миллиона рублей, отмечает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Ранее в ходе опроса россияне рассказали, на каких автомобилях мечтают ездить.
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