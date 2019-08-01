Дмитрий Шепелев отчитал подписчицу за вопрос о сыне и семье Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев резко ответил подписчице в социальной сети на вопрос об общении его сына с родственниками по линии покойной матери — певицы Жанны Фриске.
Шепелев выложил в своем Instagram снимок, на котором поедает пончик, сопроводив фото небольшим размышлением на тему пищевых привычек итальянцев.
В комментариях к посту многие подписчики затронули более интересную, на их взгляд, тему — о прохладных отношениях Шепелева с семьей покойной Фриске. Как неоднократно жаловались родственники певицы, из-за этого ведущий не дает им общаться с маленьким Платоном.
Одна из подписчиц заявила, что ей трудно понять — как можно запрещать бабушке и дедушке общаться с внуком.
— Вам про булочки, вы про бабушку. Нам никогда друг друга не понять! — заявил в ответ Шепелев.
Ранее телеведущий опубликовал видео, в котором рассказал, как, по его мнению, можно вырастить счастливого ребенка.
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