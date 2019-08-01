Психологи присоединятся к работе павильонов «Здоровая Москва»
На территории 13 столичных парков с августа к работе павильонов «Здоровая Москва» присоединятся специалисты городской службы психологической помощи. Они будут проводить сеансы и занятия с 16:00 до 18:00.
Москвичи будут иметь возможность получить бесплатные консультации, послушать лекции по психологии и посетить тренинги.
- Ведь душевный комфорт — это гарант счастливой и долгой жизни, - сказал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.
Его слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы.
Занятия с психологами будут проходить как в индивидуальном, так и в групповом режиме. На тренингах с горожанами поговорят о взаимоотношениях в семье, душевном здоровье, разрешении конфликтов и личностном развитии.
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