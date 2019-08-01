Светофоры и дорожные знаки проверят и заменят в Москве
Сотрудники Центра организации дорожного движения проверят работу светофоров, почистят дорожные знаки и те, что повреждены, заменят на новые. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Известно, что в приоритете облагораживания транспортной инфраструктуры улицы, находящиеся вблизи с детскими садами, школами и вузами. Работники обследуют территории более 550 образовательных учреждений.
— В сентябре начинается новый учебный год — дети и подростки вновь начнут часто выезжать в город на учебу. Кроме того, на улицах увеличится количество автомобилей, поскольку многие люди возвращаются из отпусков. Дорога в детский сад, школу или вуз должна быть безопасной, — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что на данный момент сотрудники ЦОДД уже заменили или восстановили более сотни технических средств безопасности дорожного движения.
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