Приемные комиссии завершит прием оригиналов аттестатов 1 августа

Приемная кампания в вузах подходит к концу. В вузах закончат принимать оригиналы аттестатов у абитуриентов, набравших достаточное количество баллов для поступления на бюджет. Ребятам также нужно будет написать согласие на зачисление.

Абитуриенты имели возможность подать документы в 5 вузов и выбрать до 3 направлений в каждом из них. Следовательно, фамилии ребят, которые могут стать счастливыми студентами 1 курса, появятся в нескольких списках сразу, поэтому придется выбирать между несколькими университетами или специальностями.

Но даже если оригинал документа об образовании был сдан в приемную комиссию, это не всегда гарантирует поступление. Бюджетных мест, как правило, немного, и если абитуриент с более высоким количеством баллов также принес документы, сдавший аттестат человек с более низкими опускается в рейтинговом списке на одну или несколько позиций ниже.

Тем не менее, это будет лишь первая волна поступающих, которые получат около 80 процентов бюджетных мест. На оставшиеся будут позже приглашать ребят, набравших меньше баллов.

Донести необходимые документы можно будет до 18:00. Однако следует уточнять часы работы приемной комиссии, уточняют в «Российской газете».

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