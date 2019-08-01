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Новая специальность появится в российских вузах

Татьяна Плотникова
• 05:54 • 1 августа 2019
В российских вузах начнут готовить специалистов уровня бакалавра по квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель»
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В российских вузах начнут готовить специалистов уровня бакалавра по квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель»
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Пресс-служба российского правительства подтвердила, что ведется работа по исполнению поручения президента РФ Владимира Путина о включении новой специальности в перечень программ подготовки высшего образования.

Глава государства распорядился, чтобы в российских вузах начали готовить специалистов уровня бакалавра по квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель».

Проект соответствующего федерального государственного образовательного стандарта прошел общественное обсуждение и независимую экспертизу, получил одобрение советов при президенте РФ по профессиональным квалификациям и по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта. К настоящему времени проект направлен в Министерство науки и высшего образования, уточнили в пресс-службе правительства, сообщает РИА Новости.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург объяснил, почему выпускники школ в РФ все реже хотят получать высшее образование и стремятся поступить в колледжи.

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