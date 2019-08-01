Новая специальность появится в российских вузах
Пресс-служба российского правительства подтвердила, что ведется работа по исполнению поручения президента РФ Владимира Путина о включении новой специальности в перечень программ подготовки высшего образования.
Глава государства распорядился, чтобы в российских вузах начали готовить специалистов уровня бакалавра по квалификации «Тренер по виду спорта. Преподаватель».
Проект соответствующего федерального государственного образовательного стандарта прошел общественное обсуждение и независимую экспертизу, получил одобрение советов при президенте РФ по профессиональным квалификациям и по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта. К настоящему времени проект направлен в Министерство науки и высшего образования, уточнили в пресс-службе правительства, сообщает РИА Новости.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург объяснил, почему выпускники школ в РФ все реже хотят получать высшее образование и стремятся поступить в колледжи.
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