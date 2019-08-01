Начались работы по благоустройству 10 дворов по улице Чаплыгина
Работники Департамента капитального ремонта Москвы приступили к работам по благоустройству десяти дворов в районе улицы Чаплыгина, об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
Сообщается, что на тратуарах будет заменен асфальт. Помимо этого на улицах появятся цветники, а газоны восстановят.
Около 70 новых фонарей с энергосберегающими лампами установят во дворах улицы Чаплыгина. Сообщается, что к работам по благоустройству уже приступили в двух местах, — всего 10 площадок приведут в порядок.
— Улица Чаплыгина и прилегающая к ней территория, расположенная между Мясницкой, Покровкой и Садовым кольцом, отличается от большинства центральных районов тем, что здесь сохранились дворы с их особой атмосферой старомосковского быта. Однако до настоящего времени многие из них находились в запущенном состоянии и не соответствовали современным требованиям, — объяснили в пресс-службе Департамента капитального ремонта столицы.
Кроме того планируется заменить асфальт на 12,5 тысячах квадратных метров дорог и установить новые бордюры.
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