Представители МЧС назвали причину возникновения лесных пожаров в Сибири
Сотрудники МЧС сообщили, в чем заключается причина распространения пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке на такой большой площади. По словам специалистов, это связано с тем, что изначально для ликвидации очагов возгорания были приняты недостаточные меры.
Слова представителей МЧС цитирует ТАСС.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение военным поучаствовать в тушении лесных пожаров на территории Сибири.
Авиация, привлеченная к выполнению работ по ликвидации возгораний, начнет действовать 1 августа в 10:00. Для тушения пожаров задействованы десять самолетов и столько же вертолетов со специальными водосливными устройствами.
Напомним, что в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области горят сотни тысяч гектаров тайги.
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