Два новых ночных маршрута автобусов появятся в Москве
Новые ночные маршруты автобусов — Н8 и Н9 — будут отправляться от станции метро «Китай-город».
Известно, что автобусы начнут ходить с 4 на 5 августа. Маршруты соединят центр с районами, куда раньше было невозможно доехать на общественном транспорте. Среди них Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский.
Сообщается, что ночные автобусы станут доступны более чем 600 тысячам жителей столицы из этих районов.
Транспорт маршрута Н8 будет делать остановки на площади Яузские Ворота, станциях метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Тульская», «Нагатинская», «Чертановская», «Улица Академика Янгеля», «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского».
А автобусы Н9 будут проезжать через станции «Лубянка», «Сухаревская», «Проспект Мира», «ВДНХ», «Владыкино», «Отрадное», «Бибирево» и «Алтуфьево».
С подробной информацией о расписании можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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