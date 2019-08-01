Четверг 1 августа , 10:08
Дождь + 15 °
Город
Лесные пожары в Сибири
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Город

Имущество киностудии имени Горького будет распродано на аукционе

Полина Гребенникова
• 10:47 • 1 августа 2019
0
doc76gzakz0ms815d8vx5b5
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Российский аукционный дом проведет торги по продаже имущества Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, сообщает агентство городских нвостей «Москва».

Первый лот находится в столице. Он представляет коплекс из 7 зданий, площадь которых составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Сейчас 1,4 тысячи квадратных метров от общей площади всех помещений сдается в аренду. 

Известно, что начальная цена лота составляет 449,3 миллиона рублей.

В качестве второго лота предлагается четыре нежилых здания площадью 1,7 тысяч квадратных метров. Его начальная цена — 134 миллиона рублей.

Сообщается, что аукционные торги по этим объектам проведут 13 августа.

Помимо этого 17 августа будут проведены торги по имущественному комплексу из восьми зданий площадью 5,7 тысяч квадратных метров. Лоту установили начальную цену 1,9 миллиарда рублей.

Читайте также: Москва вошла в список лучших городов мира для заработка на сдаче жилья

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Имущество киностудии имени Горького будет распродано на аукционе
10:471 августа 2019
Город
Минздрав: смертность от туберкулеза снизилась
10:441 августа 2019
Здоровье
Российские консерватории покинули рейтинг лучших вузов мира в сфере искусства
10:391 августа 2019
Образование
Стали известны последствия лесных пожаров на территории Сибири
10:221 августа 2019
Происшествия
Два новых ночных маршрута автобусов появятся в Москве
10:191 августа 2019
Город
Станция метро «Выхино» разгрузилась после открытия Некрасовской линии
10:001 августа 2019
Город
Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве
09:531 августа 2019
Происшествия
Врач назвал пять бесполезных медицинских процедур
09:471 августа 2019
Здоровье
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено
09:471 августа 2019
Город
Пожар в Басманном районе Москвы ликвидирован
09:371 августа 2019
Происшествия
Представители МЧС назвали причину возникновения лесных пожаров в Сибири
09:341 августа 2019
Общество
Начались работы по благоустройству 10 дворов в районе Чистых прудов
09:221 августа 2019
Город
«Росконтроль» назвал лучшие образцы российской колбасы
09:201 августа 2019
Товары
Бесплатные визы для российских туристов ввели власти Шри-Ланки
09:081 августа 2019
В мире
Момент столкновения трех автомобилей в Лефортовском тоннеле попал на видео
09:051 августа 2019
Происшествия
Работы по благоустройству пройдут на улицах возле станции БКЛ «Савеловская»
09:001 августа 2019
Город
Июль 2019 года признан самым холодным в XXI веке
08:411 августа 2019
Город
Площадь пожара в Басманном районе увеличилась до 300 квадратных метров
08:371 августа 2019
Город
Прием оригиналов аттестатов завершится в вузах 1 августа
08:321 августа 2019
Образование
Дмитрий Медведев подписал ряд указов в связи с лесными пожарами
08:321 августа 2019
Внутренняя политика
Метеорологи предупредили россиян о холодном августе
08:181 августа 2019
Общество
Специалисты ЦОДД проверят состояние столичных светофоров и дорожных знаков
08:181 августа 2019
Город
СМИ: Минобороны планирует потушить лесные пожары за пять дней
08:061 августа 2019
Общество
Более 250 исторических фотографий представят москвичам в честь 80-летия ВДНХ
08:011 августа 2019
Город
Психологи присоединятся к работе павильонов «Здоровая Москва»
07:441 августа 2019
Город
Движение на западе Москвы ограничат из-за реконструкции Филевской линии
07:371 августа 2019
Город
Археологи обнаружили следы старинной мастерской в центре Москвы
07:311 августа 2019
Город
Водитель автомобиля, упавшего в Яузу с Рубцовской площади, не пострадал
07:211 августа 2019
Город
Исследование показало отношение россиян к онлайн-покупкам
07:171 августа 2019
Общество
Депутат предложил ввести мораторий на изменения ЕГЭ
06:561 августа 2019
Образование
Врачи предупредили о главной опасности летнего похолодания
06:361 августа 2019
Здоровье
Московский ученый допустил попадание гари от сибирских пожаров в США
06:151 августа 2019
Наука
Новая специальность появится в российских вузах
05:541 августа 2019
Образование
Август начнется в Москве с дождливого прохладного дня
05:361 августа 2019
Город
Москва вошла в топ-10 городов с самыми образованными соискателями работы
05:211 августа 2019
Рынок труда
Автомобиль пробил ограждение и упал в Яузу с Рубцовской набережной
04:581 августа 2019
Происшествия
Автостраховщики разработают полисы для беспилотных машин
04:471 августа 2019
Общество
Магазинам пригрозили штрафами за неверную выкладку молочных продуктов
03:461 августа 2019
Потребление
Самолет Москва — Иркутск экстренно сел в Красноярске из-за дыма
03:171 августа 2019
Происшествия
Пропавшего с детской площадки ребенка нашли в аэропорту Шереметьево
02:551 августа 2019
Происшествия
Минобороны рассекретило сведения о литовских лагерях смерти
02:191 августа 2019
История
Константин Богомолов впервые проведет сбор труппы Театра на Малой Бронной
01:571 августа 2019
Афиша
Опрошенные россияне выбрали лучших работодателей страны
01:401 августа 2019
Рынок труда
Человек погиб при аварии в Лефортовском тоннеле
01:171 августа 2019
Происшествия
Эксперты назвали самые популярные в России премиальные кроссоверы
00:561 августа 2019
Общество
Биологи создали зародыш химеры человека и обезьяны
00:471 августа 2019
Наука
Работающим пенсионерам повысят пенсии
00:151 августа 2019
Общество
Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь с лесными пожарами
23:5831 июля 2019
Внешняя политика
«Твиттер» разблокировал аккаунт посольства России в Сирии
23:3831 июля 2019
Внешняя политика
Медики выявили защищающий от рака кожи витамин
23:1931 июля 2019
Здоровье
Косметический ремонт подъездов проведут в 30 домах на востоке столицы
22:4831 июля 2019
Город
Росгидромет заявил, что ситуация с лесными пожарами в России будет ухудшаться
22:4031 июля 2019
Общество
Пропал живой символ музея «Гараж»
22:3131 июля 2019
Происшествия
Москвичей предупредили об ограничении движения из-за Дня ВДВ
22:1631 июля 2019
Транспорт
Асфальтобетонное покрытие отремонтируют в Южном Тушине
22:0331 июля 2019
Город
«Шаг от бессилия»: Власти РФ оценили желание США ввести очередные санкции
21:4931 июля 2019
Внешняя политика
Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
21:3931 июля 2019
Город
Лекция о современном цифровом мире пройдет в Манеже
21:3031 июля 2019
Культура
Благоустройством парка «Москворецкий» займется победитель конкурса
21:3031 июля 2019
Город
Властям Иркутской области напомнили о контроле коммунальных платежей
21:2931 июля 2019
Внутренняя политика
Стало известно, куда россияне гораздо чаще других ездят в отпуск
21:1731 июля 2019
Туризм
СМИ: Суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
21:0831 июля 2019
Происшествия
Каждая восьмая шоколадная конфета произведена в Москве
20:5731 июля 2019
Потребление
Ушел из жизни постановщик «Кабаре» и «Призрака оперы»
20:5531 июля 2019
Происшествия
Почти две тысячи человек в Иркутской области остаются без электроснабжения
20:4731 июля 2019
Происшествия
ЦОДД: Изучите скоростной режим в других странах перед отпуском
20:4731 июля 2019
Транспорт
Съемки мультфильма и аэрофутбол: как прошла смена в Московском дворце пионеров
20:1931 июля 2019
Дети
Сергей Собянин утвердил проект планировки территории на севере Москвы
20:1331 июля 2019
Город
Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по созданию лесопожарных центров
20:0831 июля 2019
Внутренняя политика
Грузинская авиакомпания нашла способ обойти запрет на полеты в Россию
19:5731 июля 2019
Общество
Британец провел самое короткое время под стражей за всю историю страны
19:4631 июля 2019
Курьезы
Студенты МГУ представят устройство для быстрой диагностики клещевой инфекции
19:4631 июля 2019
Наука
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Арбат
19:2831 июля 2019
Происшествия
Бесплатные кинопоказы и лекции пройдут для москвичей в Центральном Манеже
19:0331 июля 2019
Культура
День железнодорожника отметят флешмобом на Белорусском вокзале
18:4431 июля 2019
Город
Братья Пресняковы дебютируют в кино как режиссеры
18:4431 июля 2019
Культура
Уголовное дело завели на актера Театра Ермоловой за вырванную дверь такси
18:3231 июля 2019
Происшествия
Памятник погибшим росгвардейцам появится в России
18:2831 июля 2019
Общество
Автобусы повышенной комфортности Коломна — Москва выйдут на маршрут в сентябре
18:2331 июля 2019
Транспорт
Детский сад построят в Крюкове
17:5631 июля 2019
Дети
Чемпион мира по футболу перешел в московский «Спартак»
17:5431 июля 2019
Спорт
Неизвестный избил и ограбил мужчину на юго-востоке Москвы
17:5031 июля 2019
Происшествия
РЖД начнет принимать на работу женщин-машинистов
17:3631 июля 2019
Общество
Цветы к памятнику первому министру путей сообщения России возложили в Москве
17:2831 июля 2019
Город
Алексей Федорченко будет курировать полнометражный дебют Тамары Дондурей
17:2131 июля 2019
Культура
Воспитанники «Сириуса» создали систему дистанционного управления судами
17:1231 июля 2019
Наука
Новый «Король Лев» собрал в прокате 1 миллиард долларов
17:0831 июля 2019
Кино
Полиция задержала актера театра «Современник» за ношение формы ГИБДД
16:5331 июля 2019
Происшествия
Фильм о легендарном вратаре Льве Яшине выйдет в прокат осенью
16:5231 июля 2019
Культура
«Это дело его совести»: Филарет не будет подавать в суд на Порошенко
16:5031 июля 2019
В мире
Москва вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира
16:4031 июля 2019
Образование
Коллеги и близкие Владимира Кара-Мурзы проводили журналиста в последний путь
16:3531 июля 2019
Общество
Арка Главного входа ВДНХ станет экраном для видеопроекционного шоу
16:1231 июля 2019
Город
Россияне высказались о причинах возникновения рака легкого
16:1031 июля 2019
Общество
Американский блогер разбился на параплане
16:0131 июля 2019
Происшествия
Более 20 суперсервисов разместят для тестирования гражданами России
15:5631 июля 2019
Технологии
Педиатр объяснил, чем опасны для детей маршмеллоу, орехи и попкорн
15:5531 июля 2019
Дети
Владимир Путин приказал военным подключиться к тушению пожаров в Сибири
15:4531 июля 2019
Происшествия
Началась отделка гранитом станции «Авиамоторная» Большого кольца метро
15:4431 июля 2019
Город
Названы продукты, представляющие смертельную опасность для детей
15:3331 июля 2019
Дети
Следователи проверят информацию о мошенничестве с квартирой на севере Москвы
15:2831 июля 2019
Происшествия
Экономист оценил шансы на укрепление рубля по отношению к доллару и евро
15:2631 июля 2019
Экономика
Владимир Зеленский отказался от подарка в виде своего гипсового бюста
15:2631 июля 2019
В мире
Москвичи могут оплатить парковку через новое приложение
15:1431 июля 2019
Технологии
Сергей Собянин: В Москве 1 сентября откроются 12 новых школ и детских садов
15:0031 июля 2019
Город
СК завел дела по фактам нападения на полицейских на акции 27 июля
14:4631 июля 2019
Закон
Столичные власти приостановили незаконные работы в усадебном доме
14:4431 июля 2019
Город
Смертельный вирус энцефалита обнаружен в США
14:3631 июля 2019
В мире
Эксперт заявил, что Дания не сможет остановить «Северный поток — 2»
14:3231 июля 2019
Экономика
Москва стала одним из самых популярных направлений внутреннего туризма
14:3031 июля 2019
Город
Свадьбу на ВДНХ за три дня сыграют 60 пар
14:2531 июля 2019
Город
Закон об ипотечных каникулах оценили в Госдуме
14:1531 июля 2019
Общество
Директор Московского зоопарка рассказала, как панды переносят столичную погоду
14:0931 июля 2019
Животные
Расписание движения поездов Савеловского направления изменят в августе
14:0931 июля 2019
Город
Эксперт высказался относительно упрощения процедуры получения номеров
13:5831 июля 2019
Общество
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в автосервисе на Дегунинской улице
13:5131 июля 2019
Происшествия
«Желтый» уровень опасности будет держаться до 1 августа
13:5031 июля 2019
Город
СК завел дело после гибели двух детей под колесами электрички в Подмосковье
13:3831 июля 2019
Происшествия
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступников, легализовавших мигрантов
13:3331 июля 2019
Происшествия
Москвичи смогут увидеть шоу дронов на праздновании 80-летия ВДНХ
13:3231 июля 2019
Город
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Ольга Кузьмина

Максим Галкин – против всех

Наталья Науменко

Женаты ... на работе

Никита Миронов

Почему на такси дешевле

Михаил Виноградов

Мы можем зайти к королеве за солью...

Анатолий Сидоров

Автомобилисты почему-то уверены, что город им должен...

Ирина Алкснис

Попаданцы рвутся в 90-е

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Время путешествия

Александр Лосото

Не здоровья для, а страховки ради

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER