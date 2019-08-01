Имущество киностудии имени Горького будет распродано на аукционе
Российский аукционный дом проведет торги по продаже имущества Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, сообщает агентство городских нвостей «Москва».
Первый лот находится в столице. Он представляет коплекс из 7 зданий, площадь которых составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Сейчас 1,4 тысячи квадратных метров от общей площади всех помещений сдается в аренду.
Известно, что начальная цена лота составляет 449,3 миллиона рублей.
В качестве второго лота предлагается четыре нежилых здания площадью 1,7 тысяч квадратных метров. Его начальная цена — 134 миллиона рублей.
Сообщается, что аукционные торги по этим объектам проведут 13 августа.
Помимо этого 17 августа будут проведены торги по имущественному комплексу из восьми зданий площадью 5,7 тысяч квадратных метров. Лоту установили начальную цену 1,9 миллиарда рублей.
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