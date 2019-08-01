Здание усадьбы Татарниковых перевели на ставку «рубль за квадратный метр»

Одно из строений городской усадьбы Татарниковых XIX века — здание конюшни — перевели на льготную ставку аренды. Теперь она составляет 1 рубль за квадратный метр в год.
Здание является частью объекта культурного наследия регионального значения. Как пояснили в Департаменте городского имущества, арендатор за полтора года полностью отремонтировал и отреставрировал объект, вернув ему исторический облик и выполнив тем самым условия аренды.
— На днях Департамент городского имущества оформил с инвестором дополнительное соглашение об установлении ставки арендной платы по договору в размере 1 рубль за 1 квадратный метр. Соглашение подписано и направлено на регистрацию в Росреестр, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Льготная ставка может действовать в течение 49 лет — до 2066 года. Гендиректор компании-арендатора Светлана Харина отметила, что опыт реставрации городских объектов у компании уже имеется. Участие в программе льготной аренды Харина считает выгодным, поскольку город — надежный партнер, а историческое помещение в центре столицы — «мечта любого инвестора».
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