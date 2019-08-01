Петр Порошенко рассказал, каким он видит себя через 10 лет
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что через десять лет он хотел бы быть живым и закончить свою каденцию депутата Европейского парламента.
По словам политика, за последнее время он стал «мудрее, опытнее и сильнее».
В разговоре с украинскими журналистами Порошенко не стал отвечать на вопрос, напишут ли о нем в учебниках по истории. Экс-президент предложил обсудить эту тему через пару лет.
— Это нелегкий хлеб — быть президентом. Но для мужчины это не страшно. И еще я горжусь каждым из пяти лет моего президентства. Я горжусь Украиной, — передает слова Порошенко РИА Новости.
Политик отметил, что ему «есть за что просить прощения у Господа». По его словам, сам формат интервью требует от него признания некоторых ошибок.
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