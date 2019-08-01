Блогерша в чемодане как символ новой эпохи...

Вы знаете, кто такая Екатерина Семочкина? И я не знал до последних дней.

Но вот уже несколько суток кряду новостные ленты и разные издания вываливают на меня кучу информации об убийстве этой малоизвестной дамы. Ну как малоизвестной?.. Если Пугачеву знают почти полтораста миллионов человек в нашей стране и, наверное, еще столько же за рубежом, то указанную даму знали 80 тысяч человек — ее подписчики в «Инстаграме». А суперизвестной ее сделала смерть.

Для тех, кто упустил из виду эту историю, вкратце обрисую… Данная блогерша и по совместительству студентка бесконечно разъезжала по разным странам и выкладывала фотоотчеты об этом. Ездила, понятное дело, за чужой счет, расплачиваясь за это понятно как. И те девушки, у которых «чужого счета» не было, напряженно следили за ее блогом, чтобы увидеть красивую жизнь хотя бы на картинке. Накопилось таких завистниц, как уже было сказано, 80 тысяч дурочек.

Красивая жизнь красивой Екатерины продолжалась, увы, недолго. 24-летнюю девушку зарезал московский ловелас, ходок по проституткам, имя коего я даже называть не хочу. Зарезал из ревности, а голое тело жертвы положил в чемодан. Девушка, собираясь в очередное путешествие, как раз паковала чемодан, который и пригодился убийце.

Конечно, голую в чемодан — весьма неординарно. Но в стране у нас ежегодно происходит примерно 30 тысяч убийств — это, как правило, пьяная поножовщина, семейно-бытовые конфликты и прочие мерзости неинтеллигентного бытия. А чего еще ждать от людей, пьющих «Боярышник»?

Да, эти люди не знамениты. Да, их потом не кладут голыми в чемодан. Но все-таки два этих обстоятельства вроде бы никак не тянут на такую вот шумиху — чтобы пресса который день писала о малоизвестной студентке, обсасывая подробности жизни ее, ее убийцы, отца убийцы… Это же не Пугачеву, в конце концов, нашли в чемодане!

Екатерина Семочкина была убита одним из поклонников Фото: Аккаунт Екатерины Семочкиной в Instagram (https://www.instagram.com/katti_loves_life/)

В чем же причина такой шумихи? Почему неизвестная пигалица, абсолютно ничего из себя не представляющая по жизни, удостоилась вдруг такого пристального внимания?

Я вам скажу, отчего. Оттого, что мы живем в совершенно необычное время. Когда президент самой могущественной страны мира делает политику через «Твиттер». Когда революции и смены режимов делаются с помощью «Фейсбука». Когда чья-то электронная запись в личном дневнике может стать предметом обсуждения прессы.

Мы вступили в новую эру, господа — эру мелких людей, над каждым из которых занесена лупа. И лупу эту мы сами над собой строим, вываливая наружу, в мир все сведения о себе. Как глупы были конспирологи и фантасты-антиутописты, пугавшие нас всеобщей слежкой со стороны правительства! Мы сами о себе все выкладываем, отмечая каждый свой шаг фотографией в смартфоне и вываливая свою жизнь на всеобщее обозрение. И никто не боится той самой пресловутой слежки. Напротив! Обижаются, если за ними мало следят и они имеют мало подписчиков, то есть их жизнь никому не интересна, что свидетельствует, по мнению современного человека, о его ничтожности.

А между тем на планете живет 7 миллиардов ничтожностей. И каждый вопит: посмотрите на меня, увидьте меня, я существую! Некоторым привлечь к себе внимание удается. Кто-то для этого публично торгует телом, кто-то издевается над собой, совершая глупые и опасные трюки, кто-то берет аудиторию немыслимой тупостью. И надо признать, что это сегодня и есть настоящие знаменитости!

Может быть, это и неплохо? Ведь человечество таким образом открывает человека. Маленького человека. С его мизерными талантами, ничтожными возможностями. Человека в футляре, который сбросил с себя футляр и бесстыдно обнажил собственное ничтожество. Поэтому голая в чемодане — просто нечаянный символизм нашей эпохи. Эпохи эксгибиционизма, который перестал быть стыдным и общественно порицаемым. Все для человечка, все во имя человечка!

Мы вступили в эру маленького обывателя. Эпоха героев прошла безвозвратно…

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»