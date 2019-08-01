Тринадцатую станцию Кольцевой построят вопреки воле Сталина

В Москве построят 13-ю станцию Кольцевой линии — «Суворовскую».

Смысл очевиден: чтобы на северо-востоке столицы появился переход с салатовой ветки на Кольцевую линию. Но, как считают мистики, само строительство — акт алхимический.

Напомним, на Кольцевой 12 станций. Почему именно столько? Есть версия, что товарищ Сталин, прочитав несколько книг о Петре Первом, очень заинтересовался личностью Якова Вилимовича Брюса. Это был друг первого российского императора, ученый, астроном и, как тогда говорили, чернокнижник. Он увлекался астрологией и однажды составил карту Москвы, соотнеся городские пространства со знаками зодиака. А их, как известно, 12.

По легенде, Сталин, выслушав план развития метро, остался недоволен. Он неожиданно перевернул уже допитую кофейную чашку, поставил ее на схему, оставив на ней правильной формы кофейное пятно, окружавшее центр Москвы, и сказал: «Вот ваш главный недостаток, его и постройте». Так и было принято решение строить пересадочную Кольцевую линию. А коричневым цветом она обозначена потому, что пятно от чашки было коричневым! При этом, согласно легенде, Сталин приказал построить на Кольцевой именно 12 станций — по числу знаков зодиака. Для гармонии и в соответствии с теорией Брюса.

Правдива эта история или нет, судить сейчас трудно. Но история с 13-й станцией, «Суворовской», и впрямь мистична. Место под нее заложили еще в конце 1950-х, после смерти Сталина. Но строительство отчего-то не велось. Затем появился огромный спорткомплекс «Олимпийский», открыть рядом с которым станцию, как говорится, сам Бог велел. Но не открыли даже накануне Олимпиады! В 1990-х годах для строительства станции уже освободили было площадку, но потом никаких работ на ней не велось.

Тринадцатая станция давно стала мистической Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Летом 2010-го первый заммэра Москвы Юрий Росляк заявил, что разработку проекта станции предполагается начать в 2011 году, чтобы к 2013–2014 годам стартовали строительные работы. Уже в 2011 году пошли предварительные работы для постройки обходных тоннелей вокруг места будущей станции. Их предполагалось использовать на время строительства самой станции. И... вновь все встало. В 2012 году проект утвердили постановлением городского правительства. А в 2013-м (тоже постановлением правительства) строительство вновь отложили на неопределенный срок. Если учесть, что в Москве за пару лет открывается по 10–17 станций, то историю с «Суворовской» и впрямь можно назвать мистической! Ее все время хотят начать строить, и всегда что-то мешает.

Да, станция сложная. Ее придется возводить на действующей линии метро, а это очень дорого. Вторая проблема — архитектура должна соответствовать Кольцевой. Сегодня, без сомнения, это самая красивая и пышно оформленная линия московского метро. Сталинский ампир — богатый, тяжеловесный, помпезный — представлен здесь во всем блеске. «Суворовская» уступать не может. А еще, как утверждают мистики, она должна сломать сталинскую установку на 12 станций Кольцевой и построения мистика Якова Брюса.

Согласитесь, это интересно.

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