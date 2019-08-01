Марат Хуснуллин: Строительство станции «Суворовская» займет около пяти лет

Строительство станции метро «Суворовская» на Кольцевой линии метро займет порядка пяти лет. Проект прорабатывался еще в девяностые годы, однако тогда оказался слишком сложным.
— Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить строительство станции метро «Суворовская» на действующей Кольцевой линии метро. Это станция глубокого заложения, с чем связан целый ряд сложностей технического и инженерного характера. По нашим оценкам, она будет построена не раньше чем через пять лет, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Градостроительная документация для строительства станции находится в разработке. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Марата Хуснуллина сообщает, что проект параллельно включат в программу развития метро и Адресную инвестиционную программу.
Новая станция расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» Кольцевой линии. С нее можно будет пересесть на «Достоевскую» Люблинско-Дмитровской линии. В девяностые годы из-за сложности, длительных сроков и высокой стоимости строительства от проекта отказались. Теперь же принятое решение о возобновлении проекта продиктовано потенциальным ростом пассажиропотока в этом районе.
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