Политолог: Мы должны принять американскую помощь в тушении пожаров

Президент США Дональд Трамп предложил главе российского государства Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров. Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Путин поблагодарил Трампа за поддержку, однако отметил, что в регионе создана мощная авиационная группировка для борьбы с пожарами. Президент России расценил жест Трампа как залог потенциального восстановления полноформатных двусторонних отношений.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Трамп таким образом хочет продвигать национальные интересы США.

— Чего хотел добиться Дональд своим звонком?

— Вы знаете, я думаю, что Трамп хочет улучшить отношения с Россией и при этом продвигать национальные интересы США. В том числе это касается продвижения американского сжиженного газа на рынок. Поэтому тут одно не исключает другое. Санкции, например, нужны для того же — чтобы подтолкнуть Россию в правильном направлении. Это ведь знаменитый метод кнута и пряника. Это политика.

— Стоит ли относиться с настороженностью к предложению Трампа помочь с лесными пожарами?



— Опять же, это «пряник». И вообще я считаю, что эту помощь мы должны принять. Всегда так было: когда пожары в одной стране, то разные страны предлагают помощь. Это полезно и с точки зрения работы: спасатели учатся друг у друга. Если американцы будут помогать нам в тушении пожаров, это очень хорошо. Единственное, надо быть внимательными и ставить американцев на места подальше от точек, где можно провести разведку. Ведь среди их спасателей наверняка будут и представители других ведомств.



— Как думаете, стоит ли рассчитывать на улучшение отношений России и США в ближайшей перспективе?



— Нет, пока этого не произойдет. Трамп выражает свою позицию, но есть позиции и других стран. Нам, к сожалению, это не грозит.

Читайте также: Эксперт оценил перспективы развития торговых отношений между Россией и США