Китайский деловой центр «Парк Хуамин» планируют сдать в эксплуатацию до конца года. Фасады центра украсят динамические изображения с образами традиционных китайских гравюр.
Деловой центр площадью порядка 100 тысяч квадратных метров, строящийся рядом со станцией метро «Ботанический сад», будет состоять из трех корпусов, стоящих на одном стилобате.
— Одной из главных особенностей делового центра станут светодиодные ламели, с помощью которых на фасадах будут воспроизводить традиционные сюжеты мастеров китайского искусства, например, дерево бонсай или арки пайфан с орнаментом, — рассказал зампредседателя Москомархитектуры, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Комплекс планируют сдать в конце 2019 года. Его функциональным ядром станет четырехэтажный стилобат, в котором разместится бизнес-центр, конференц-зал на 1000 человек, фитнес и рестораны.
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