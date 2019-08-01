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Половина велосипеда: в Москве набирает популярность новый вид транспорта

Сергей Шахиджанян
• 14:36 • 1 августа 2019
На фото: Светлана и Илья Труханенко
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На фото: Светлана и Илья Труханенко
Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Как-то раз в одну из летних суббот, наслаждаясь погодой, ехал я на велосипеде вдоль набережной Яузы. Ничто не смущало моего взгляда: ни утки на реке, ни старый гранит набережной. И вдруг в районе Лефортово я увидел появившуюся из-за поворота молодую симпатичную пару. Мужчина и женщина быстро ехали по мостовой на одноколесных велосипедах и держались за руки. Я не поленился — догнал и попросил остановиться.

Из разговора узнал, что они молодые супруги. А транспорт, который так привлек мое внимание, называется моноциклом. На таких еще выступают эквилибристы в цирке. Причем умудряются они не только не терять равновесие, восседая на колесе, но еще и жонглировать дюжиной колец или булав. 

— Нет, мы не артисты, — улыбаясь, пояснил Илья Труханенко, легко спрыгнув с моноцикла. — Я сисадмин (системный администратор — прим. «ВМ»), а Света — фитнес-тренер.

Именно так они ездят на работу круглый год, и им, похоже, это очень нравится. 

— Во-первых, моноцикл занимает в два раза меньше места, чем обычный велосипед, а во-вторых, ездить на нем очень легко. Научиться можно часов за двенадцать, — заверила меня Светлана. — Главная задача при обучении — перестать упираться ногами в педали. При правильном подъеме седла и «мягких ногах» можно легко, если потеряешь равновесие, соскочить с моноцикла. Главное — держать спину, слегка опустив плечи. Чтобы затормозить и спрыгнуть, нужно слегка податься бедрами вперед и упереться ногами в педали.

Я еще много чего узнал о технике езды на таком велосипеде, и, наверное, сейчас нет смысла останавливаться на этом подробно. Надо просто сесть и поехать.

Моноциклы, или унициклы, как называли эти велосипеды англичане, появились в XIX веке. У самых первых были очень большие передние колеса и маленькие задние. Ездокам иногда удавалось проехаться на одном большом переднем колесе. Наверное, возможность держать равновесие привела к тому, что задняя опора стала просто не нужна. Но есть одно неудобство: у педалей нет свободного хода, и ездок должен постоянно их крутить. Скорость моноцикла зависит от диаметра колеса: на 50-сантиметровом можно развить до 12 километров в час, а на 90-сантиметровом — уже все 35.

Чаще всего моноциклы можно увидеть в цирке. У артистов есть еще и такие с цепным приводом! В народе их называли «жирафами», потому что у них очень длинная стойка с седлом. А Света и Илья ездят на обычных дорожных моноциклах. 

— Наверное, для моноциклиста важно быть стройным? — спросил я, намекая на то, что моя комплекция далека от совершенства.

Оказалось, что вес тут не так важен. Куда важнее научиться держать ноги расслабленными. Сидеть на полукруглом седле оказалось достаточно удобно, а двигаться — довольно просто. 

— Начав ездить, вы непременно похудеете, — обнадежила меня Света. —  Педали-то надо крутить все время! 

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