Центр высоких медицинских технологий появится в столице
Подготовка документов градостроительного планирования была одобрена градостроительно-земельной комиссией (ГЗК). Речь идет о территории площадью около четырех гектаров в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Работы будут выполнены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.
— Инвестор — ФГБУ «Институт хирургии им. А. Вишневского» — планирует провести комплексную реконструкцию существующих корпусов научно-медицинского института, — рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.
Она добавила, что помимо этого институт собирается создать Центр высоких медицинских технологий, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в Западном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Зеленоградском округах столицы пройдут работы по реконструкции водопровода.
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