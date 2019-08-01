Опубликована фотография лесных пожаров в Сибири из космоса
Оператор НЦ ОМЗ «Российские космические системы» госкорпорации «Роскосмос» продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций. Ведомство опубликовало фотографии лесных пожаров в Сибири из космоса.
По запросу МЧС России на Дальнем Востоке активировали Международную хартию по космосу и крупным катастрофам. Пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься при помощи иностранной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ.
По этой же методике отслеживаются пожары в Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае. Все данные оперативно передаются МЧС России, сообщили на сайте Роскосмоса.
Напомним, что авиация, привлеченная к выполнению работ по ликвидации возгораний, начала действовать 1 августа.
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