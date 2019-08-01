Натырили на миллионы

Вчера, 31 июля, разработчик системы защиты от магазинных краж BIT назвал самые похищаемые в магазинах России товары. Сыр, колбаса и конфеты стали лидерами в «съедобной части» списка, средства для ногтей, лак и помада — в несъедобной. За год граждане натырили на 38 миллионов.

О как! Знаете, как-то глупо говорить, что брать чужое — плохо. Это знают и маленькие дети. А тут... Сыр да колбаса — чтобы поесть, ясно. А лак и помада — чтобы еще и выглядеть при этом красиво? Шутка, конечно.

На самом деле — ужас, ведь за скобками еще остается сумма, сэкономленная системой распознавания лиц. Но по-любому выходит, что у нас немерено воришек.

Покивать на голод или безвыходные ситуации не получается: не за хлебом руки тянутся, да и лак для ногтей голодных мало интересует. А почему тырим? Ответа два. Первый — у нас исторически обманувший государство хоть на чуть-чуть становится героем. Второе — демократическая система воспитания дает сбой. Пороть! Одно согревает: воришек называют шоплифтерами, что само по себе звучит смешно и почти неприлично.

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