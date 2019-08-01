Кто из знаменитостей не общается со своими детьми

СМИ сообщили о том, что голливудский актер Том Круз не может общаться со своей дочерью Сури Круз. Причина конфликта не так типична, как кажется на первый взгляд. Круз является известным приверженцем сайентологии, и, как сообщает US Weekly, причина семейного конфликта именно в этом. Контакт с дочерью актеру запрещено поддерживать из-за того, что она не является последовательницей этого движения.



Однако не один Том Круз славится тем, что не общается с дочерью. Российский актер Юрий Стоянов никогда не говорит о своих сыновьях от первой жены. С ней актер прожил пять лет, а потом последовал долгий, тяжелый развод, который повлиял на отношения в семье.

Знаменитая на весь мир певица Адель тоже не общается со своим отцом. Так, в 2017 году на премии «Грэмми», полученной за песню «Hello», девушка заявила, что не любит отца. Причиной тому стал его алкоголизм. В свое время отец знаменитости выпивал пару литров водки и 7–8 бутылок пива.



Сын Мадонны и Гая Ричи Рокко в одно время решил переехать жить к своему отцу, мотивируя это тем, что ему хочется домашнего уюта и тепла. Видимо, сумасшедший темп жизни матери пришелся ему совсем не по вкусу.



Бывшая жена Тома Круза актриса Николь Кидман перестала общаться со своими детьми по причине сайентологии. Только на этот раз противницей данного учения выступила сама знаменитость, в то время как их усыновленные дети переняли взгляды отца.



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