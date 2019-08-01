Как станция московского метро обрела имя маршала Константина Рокоссовского

1 августа станция метро «Бульвар Рокоссовского» отмечает свой 29-й день рождения. В ее названии увековечен один из выдающихся полководцев Великой Отечественной войны.

В момент открытия станция называлась «Улица Подбельского». В конце 1980-х годов по стране прокатилась волна переименований, улицу Подбельского в 1992 году стали называть Ивантеевской, а станция сохранила свое название. Она была сооружена по типовому проекту из сборного железобетона.

На платформе два ряда по 26 облицованных белым мрамором колонн, на расстоянии шесть с половиной метров друг от друга. Путевые стены оформлены металлическими полосами с геометрическим орнаментом, пол выложен светло-серым гранитом с полосами из мрамора. Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне станцию переименовали в честь маршала Константина Рокоссовского.

— Архитектором станции была Нина Алешина, ученица Алексея Душкина, создавшего многие станции первых очередей. Оформление станции напоминает о временах борьбы с излишествами. Тем не менее это памятник эпохи, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

Имя военачальника по-настоящему легендарно. Именно Рокоссовскому выпала высочайшая честь командовать Парадом Победы 24 июня 1945 года. Одна из выдающихся его военных операций — разгром группы армий «Центр» летом 1944 года в Белоруссии в ходе операции «Багратион».

— Видеть имя деда на карте Московского метрополитена — очень большая гордость и честь. Не только за него, но и за страну, за тех солдат и офицеров, которые воевали под его командованием и претворяли приказы Константина Константиновича в жизнь, — рассказал «Вечерке» внук маршала Константин Вильевич.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Вторым родным языком для маршала Рокоссовского был польский. Поэтому после окончания Великой Отечественной войны он был направлен на службу министром обороны в Польшу.

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