Взяточники признались в любви... к семье
Любопытное заявление сделала ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета генпрокуратуры Наталья Ратинова.
Оказалось, что осужденных за взятки интересуют свобода, семья, любовь, дети, здоровье и образование. Причем исследование — не с бухты-барахты: психологи «рисовали» коррупционный портрет в течение нескольких лет. Чтобы его составить, они опросили свыше 70 осужденных колонии для бывших сотрудников силовых ведомств. И для большинства из них значимость материального благосостояния оказалась невысока.
Не интересуют коррупционеров деньги. Может, люди просто получают удовольствие от самого процесса — всех этих тайных переговоров, схем, каким образом пополнить счет за оказание той или иной «услуги». Хотят испытать азарт от приключения, как провести за нос ответственных за борьбу с коррупцией.
А может, они и берут деньги, потому что их в жизни интересуют семья, любовь, дети… Все это так или иначе связано с толщиной кошелька, хотим мы того или нет. Родных ведь нужно кормить, обувать, учить, желательно в хорошем вузе. Это для обычного обывателя задача — добиться всего честно. А кто-то пытается не идти в гору, а обойти ее.
Заработать большие деньги честным путем в России — огромная удача. Можно быть гениальным специалистом на хорошем счету, трудиться на хорошей должности, но так и не стать богатым человеком. На достойную жизнь хватит, на роскошную — вряд ли. Даже получая 200 тысяч рублей в месяц, не купишь в Москве элитную квартиру и автомобиль бизнес-класса. Но ведь многим этого хочется. А с хорошей должностью появляются большие соблазны.
Да и не стоит забывать, что опрос проведен тогда, когда коррупционеры уже оказались за решеткой. Вдали от родных и близких, без возможности выйти на свободу в ближайшие годы. Только в критических для себя обстоятельствах человек начинает понимать, что сделал что-то не так, переосмысливать свою жизнь. Возможно, до тюрьмы ничего, кроме денег, в голове осужденного за взяточничество и не было. Вся жизнь крутилась вокруг долларов и евро. А тут — бац! — и кончился праздник жизни. Наручники, колючая проволока на высоченном заборе, прогулки по расписанию. Вот и начинаешь ценить не материальное, а духовное. Скучать по семье, детям. И мечтать о свободе.
Возможно, оказавшись внутри коррупционной схемы человек совершенно теряет рассудок. Думает только о финансовой выгоде, забывая о родных и близких. На самом деле в пылу работы примерно так происходит со всеми нами. Мы реже звоним родителям, не так часто встречаемся с друзьями, с трудом выкраиваем время на то, чтобы почитать новый роман.
А скучать по всему этому начинаем только тогда, когда всего этого нет рядом с нами. Когда мы лишаемся того, что нам по-настоящему дорого. Коррупционеры, как бы это неоднозначно ни звучало, тоже люди. И им свойственны обычные человеческие желания: поцеловать жену, погулять с сыном по парку, съездить всей семьей на море.Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»