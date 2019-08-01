Взяточники признались в любви ... к семье...

Психологи Генеральной прокуратуры проанализировали предпочтения людей, которых привлекли к уголовной ответственности за коррупцию. Оказывается, деньги в их парадигме ценностей далеко не на первом месте.

Любопытное заявление сделала ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета генпрокуратуры Наталья Ратинова.

Оказалось, что осужденных за взятки интересуют свобода, семья, любовь, дети, здоровье и образование. Причем исследование — не с бухты-барахты: психологи «рисовали» коррупционный портрет в течение нескольких лет. Чтобы его составить, они опросили свыше 70 осужденных колонии для бывших сотрудников силовых ведомств. И для большинства из них значимость материального благосостояния оказалась невысока.

Не интересуют коррупционеров деньги. Может, люди просто получают удовольствие от самого процесса — всех этих тайных переговоров, схем, каким образом пополнить счет за оказание той или иной «услуги». Хотят испытать азарт от приключения, как провести за нос ответственных за борьбу с коррупцией.

А может, они и берут деньги, потому что их в жизни интересуют семья, любовь, дети… Все это так или иначе связано с толщиной кошелька, хотим мы того или нет. Родных ведь нужно кормить, обувать, учить, желательно в хорошем вузе. Это для обычного обывателя задача — добиться всего честно. А кто-то пытается не идти в гору, а обойти ее.

Не в деньгах счастье, уверены взяточники Фото: pixabay.com/ru

Заработать большие деньги честным путем в России — огромная удача. Можно быть гениальным специалистом на хорошем счету, трудиться на хорошей должности, но так и не стать богатым человеком. На достойную жизнь хватит, на роскошную — вряд ли. Даже получая 200 тысяч рублей в месяц, не купишь в Москве элитную квартиру и автомобиль бизнес-класса. Но ведь многим этого хочется. А с хорошей должностью появляются большие соблазны.

Да и не стоит забывать, что опрос проведен тогда, когда коррупционеры уже оказались за решеткой. Вдали от родных и близких, без возможности выйти на свободу в ближайшие годы. Только в критических для себя обстоятельствах человек начинает понимать, что сделал что-то не так, переосмысливать свою жизнь. Возможно, до тюрьмы ничего, кроме денег, в голове осужденного за взяточничество и не было. Вся жизнь крутилась вокруг долларов и евро. А тут — бац! — и кончился праздник жизни. Наручники, колючая проволока на высоченном заборе, прогулки по расписанию. Вот и начинаешь ценить не материальное, а духовное. Скучать по семье, детям. И мечтать о свободе.

Возможно, оказавшись внутри коррупционной схемы человек совершенно теряет рассудок. Думает только о финансовой выгоде, забывая о родных и близких. На самом деле в пылу работы примерно так происходит со всеми нами. Мы реже звоним родителям, не так часто встречаемся с друзьями, с трудом выкраиваем время на то, чтобы почитать новый роман.

А скучать по всему этому начинаем только тогда, когда всего этого нет рядом с нами. Когда мы лишаемся того, что нам по-настоящему дорого. Коррупционеры, как бы это неоднозначно ни звучало, тоже люди. И им свойственны обычные человеческие желания: поцеловать жену, погулять с сыном по парку, съездить всей семьей на море.

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