Освистанный Гергиев с «Тангейзером» – фейк?...

Одно из самых громких музыкальных событий этого лета — опера Вагнера «Тангейзер». Валерий Гергиев представил это произведение на Байройтском фестивале в Германии.

До России сама опера-то не докатилась. Но докатилось ее «освистание».

Гергиев — наш самый известный сегодня дирижер. Имя, которое знают даже абсолютно далекие от классической музыки люди. Гергиев — своего рода бренд, человек, выступавший на открытии и закрытии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, дававший концерт в амфитеатре сирийской Пальмиры, выступавший в Цхинвале в 2008 году в память погибших жителей... Гергиев — это не просто дирижер. Это представитель России, человек с ярко выраженной гражданской позицией. Он доверенное лицо Путина. С прошлого года — член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству.

Понять и принять это, оказывается, сложно.

Кажется, вот если ты музыкант, то и живи в небесных материях, сотканных из нот.

Но Гергиев — бренд не только российский, он — международный. С аншлагами проходят концерты под его руководством в самых разных странах. Гастрольный график составлен на много месяцев вперед, билеты раскуплены на самом высоком уровне.

Поэтому, наверное, как гром среди ясного неба прозвучала новость про «освистание» «Тангейзера». Об этом написали в рецензии немецкой газеты Die Zeit. О том, как была недовольна публика, о «невнятном бормотании», «неверном исполнении»... «Тангейзер» написан с четкими контурами — это отличает его от всех прочих опер Вагнера. Если музыканты не играют, не поют слаженно, это слышно. Под руководством Гергиева результат получился неточным и размытым», — говорится в тексте.

Скандал! Особенно если учесть, что на концерте присутствовал весь немецкий бомонд с Ангелой Меркель во главе. Неужели и она свистела и топала ногами? О ужас!

Бросились за комментарием к самому Гергиеву, но тот вообще не читает рецензий, иначе сошел бы с ума.

— Меня это мало интересует, — ответил маэстро и добавил, что его совесть чиста перед главным человеком на концерте — перед Вагнером.

Хорошо Гергиеву: нервы железные и выдержка отменная.

Валерий Гергиев не читает рецензий. И правильно делает Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

У нас тоже многие ресурсы ссылались на рецензию в немецкой газете и делали заголовки про «освистанного Гергиева».

Но все голословно. Где Байройтский фестиваль, а где мы.

Но вот появился и присутствовавший на мероприятии телеведущий, театральный и музыкальный критик Юлиан Макаров. Он рассказал, что «впервые за всю историю Байройтского фестиваля, может быть, самого элитарного, самого обсуждаемого и самого дорогого, российский дирижер встал за дирижерский пульт этого сакрального места. Это событие стало одним из самых обсуждаемых не только на юге Германии, но всей страны». По словам Макарова, оркестр Гергиева приняли не просто хорошо — восторженно. Выход же самого маэстро сопровождался криками «Браво!» и овациями по десять минут...

И знаете, я больше верю Макарову.

А в газете можно написать что угодно — так же как и на заборе.

Я, например, даже никогда не слышала о такой газете. Это не значит, что ее нет вовсе или она плохая, как, конечно, хотелось бы мне написать. Просто она за гранью моего восприятия. Может быть, для корреспондента, который писал рецензию, такой же миф — дирижер Валерий Гергиев. Но, скорее всего, просто была дана политическая команда «фас».

Это даже хорошо: когда ругают — это значит, что задело за живое.

А неравнодушие, так же как и различные мнения, двигает вперед искусство.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»