Полутораметровый питон напугал многодетную семью, забравшись в туалет
В одну из пермских квартир к многодетной семье проник питон. Видео с участием сотрудников городской службы спасения, которые вытащили полутораметровую змею из туалетной комнаты, опубликовало РЕН ТВ.
На ролике видно, что специалист извлекает змею и просит пакет, а хозяйка признается, что увидела змею, когда зашла, чтобы вылить заварку.
Заместитель директора по оперативным вопросам Пермской городской службы спасения Павел Хлызов сообщил, что непонятно, как питон попал в туалетную комнату. Возможно, он смог проползти по вентиляции. Его слова приводит РИА Новости.
Хлызов добавил, что змея была в сонном состоянии и не сопротивлялась. Хозяева вызвали специалистов и закрыли змею в туалете, а прибывшие спасатели определили, что рептилия не ядовита. Ее отвезли в городскую службу спасения, а потом передали в серпентарий.
Никто из соседей не заявлял о пропаже змеи.
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