Александр Овечкин может завершить карьеру через два года
Хоккеист Александр Овечкин рассказал, что пока не планирует завершать спортивную карьеру. Однако окончательное решение по этому поводу будет зависеть от состояния его здоровья.
— У меня еще два года контракт. На следующий год, возможно, будет локаут (запрет на начало соревнований, пока игроки клуба не пойдут на уступки в плане размера гонораров — прим. «ВМ») — посмотрим, где мы все будем играть, и где я продолжу карьеру. Все зависит от здоровья, — рассказал Овечкин.
Он добавил, что хочет спокойно закончить карьеру и «жить нормальной жизнью», сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что теннисистка Мария Шарапова может скоро завершить карьеру. Такое мнение высказала бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт.
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