Михаил Ефремов обратился к Колокольцеву после ареста его коллеги
Российский актер Михаил Ефремов направил открытое письмо министру МВД Владимиру Колокольцеву. В своем видеообращении, опубликованном на сайте «Новой газеты», он заступился за артиста театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Ранее Смолева арестовали на восемь суток за видео, в котором он предстал в форме сотрудника ГИБДД. Актер был признан виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы.
В своем видеоролике Михаил Ефремов обратил внимание на то, что артисты исполняют разные роли, в том числе и представителей закона. Сам он не раз играл в военной форме.
— На подмостках, на сцене, на съемках часто носит актер не свое! Аксельбанты, погоны, короны поставляет ему костюмер. Скажут — будешь министр обороны. В орденах, всем солдатам пример, — заявил Ефремов.
Завершается видеообращение кадром из фильма «Берегись автомобиля», в котором сыграл отец Михаила Ефремова.
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