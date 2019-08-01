Корреспондент «ВМ» оценил работу современных саперов

Саперы подготовили новейшие образцы оснащения. Первым в дело вступил сапер сержант Евгений Иванов.

На нем защитный костюм «ОВР-2– 02», в руке малогабаритный селективный миноискатель ИМП-3. Этот прибор — новинка, пока он есть только у Международного противоминного центра.

На травяном участке закопан муляж мины. Евгений Иванов раскладывает штангу на необходимую длину, прибор проверяется на работоспособность, он должен среагировать на металл. После этого начинается обследование. Через пару минут сапер слышит сигнал. Мина найдена.

На другой точке старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени Карбышева Игорь Рудаков обкатывает прототип робототехнического комплекса «Скорпион». Он управляется с пульта и предназначен для ведения инженерной разведки.

— Дальность его работы — до пяти километров, — рассказывает Игорь Рудаков. — Следить за обстановкой можно с помощью камер на корпусе. Его основная задача, помимо разведки — поиск, обнаружение и обезвреживание растяжек.

Отрабатывают саперы и порядок действий в городе. По легенде, на остановке обнаружили самодельное взрывное устройство. На вызов приезжает мобильный инженерный комплекс разминирования. Обезвреживать устройство едет робототехнический комплекс «Кобра-1600». Он помещает предмет в контейнер для эвакуации.

За пять лет работы Международный противоминный центр разминировал более семи тысяч гектаров территории в России и за рубежом.

Наши саперы оказывали помощь в обезвреживании взрывных устройств в городах Сирии и Лаоса.

— В рамках международного военного сотрудничества центр посетили более 30 иностранных делегаций и международных организаций, — поделился начальник Международного противоминного центра Владимир Сидоренко. — В настоящее время обучение на базе нашей организации прошли более 100 военнослужащих из шести иностранных государств: Армении, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Сербии и Белоруссии.

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