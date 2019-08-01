Вячеслав Назарук: Художник — не тот, кто может хорошо рисовать, а тот, кто умеет мыслить

Анимация — не единственная любовь Вячеслава Михайловича. Назарук — известный художник-постановщик, живописец и скульптор, работы которого висят в музеях и частных коллекциях. О работе и увлечениях мы говорили с мастером.

— Вячеслав Михайлович, художник — это всегда «школа». Что было школой вашей?

— Прекрасная художественная школа, что находилась около планетария. Там были замечательные педагоги, оставившие во мне самую светлую память! Мой преподаватель живописи — ученик Кончаловского. Там же я познакомился с Юрой Норштейном, автором «Ежика в тумане». Так что мы с ним друзья с детства.

— Поразительно, но вас, серьезного художника, до сих пор в первую очередь ассоциируют с анимацией. Это не задевает?

— Я счастлив, что удалось реализовывать давнюю детскую мечту: трудиться на благо кинематографа. Когда я узнал, что существуют курсы при «Мосфильме», где готовят «художников кино», поступил на них. И считаю, что это была главная удача моей профессиональной жизни. Ведь работа в кино захватывает полностью, без остатка.

— Вы известны и как иллюстратор детских книг. Причем там вы используете не приемы анимации, а, скорее, технику Васнецова и Билибина. Над чем работали в последнее время?

— В прошлом году вышел очередной тираж книги со сказками Пушкина. В ней представлены все сказки, что написал Александр Сергеевич. Про некоторые — «Жених», «Царь Никита и сорок его дочерей», «Сказка о медведихе» — мало кто знает, они «выпали» из классической «сказочной обоймы» поэта. Специально для этого издания мной были созданы более ста иллюстраций! Сказочная тема вообще очень мне близка: я сделал 32 иллюстрации к восьми сказкам Бажова, а до этого проиллюстрировал множество русских народных сказок. При этом та же Баба-яга моя, скажем, сильно отличается от того образа, который воплощал на экране артист Милляр. Она у меня статная, красивая и нестарая женщина. По древним языческим сказаниям, эта дама собирала на своем подворье детей-сирот, кормила их, воспитывала. А из мальчиков готовила будущих волхвов.

— Вы, в отличие от многих художников, служили в армии. Да не в офицерском клубе, а в строевых войсках! Не поэтому ли многие ваши проекты посвящены военной теме?

— До того как меня призвали в войска связи, я успел окончить пединститут, стать дипломированным учителем рисования. В начале службы я ворвался в кабинет генерала: стал объяснять, что я, мол, профессиональный художник, могу потерять навыки, если мне не дать возможность рисовать, вызвался для этого рисовать патриотические плакаты и прочую наглядную агитацию. На что получил короткий ответ: «Кру-у-гом! Ша-агом марш служить!» и продолжил ползать с полевым телефоном оперативной командной связи под колючей проволокой и с дымовой завесой. Но теперь я благодарен судьбе за те годы. И вообще считаю, что армейскую школу должен пройти каждый молодой человек. Я из семьи военных. Все мои предки — служивые люди. Может, именно поэтому я и создал первого в мире игрушечного солдатика.

— Как это?!

— Не удивляйтесь! Московские коллекционеры сказали, что я создал буквально первое в мире скульптурное изображение «солдатика». Ведь если скульптура сделана в реалистической манере, то это будет «солдат» в миниатюре.

А «солдатик» — это «солдат-малыш», то есть ребенок в военной форме. Мои скульптуры отлиты из бронзы, и в каждой из них есть маленький секрет: при нажатии скрытой кнопочки начинает играть военный марш еще времен Наполеона.

Москва. Создатели цикла мультипликационных фильмов «Приключения кота Леопольда» (слева направо): режиссер А.И. Резников, автор сценария А.И. Хайт, художник В.М. Назарук Фото: Владимир Завьялов/ТАСС

— А роскошные цветные альбомы для малышей — продолжение «армейского» проекта?

— Отчасти — да. Я создал авторские раскраски для детей: «История всемирного костюма. Сквозь времена». Первый выпуск серии называется «Герои 1812 года». В нем представлены все 96 российских полков, участвовавших в том памятном сражении. Каждый полк представлен двумя изображениями. Одно — реалистическая фигурка со всеми реконструированными деталями. Второе — тот самый «солдатик», мультяшная фигурка малыша в форме данного полка. А в приложенной «методичке» рассказывается об истории создания, о боевом пути, об уникальной воинской форме данного полка... А впереди — реконструкция новых битв. Сейчас разрабатываю также раскраски по стрельцам. Не многие знают, что в Москве существует даже Музей стрельцов — практически напротив Третьяковки.

— Кто он, настоящий художник, по вашему мнению?

— Художник — это не тот, кто может хорошо рисовать, а тот, кто умеет мыслить в особых художественных мирах. И свои идеи затем удачно воплощать в зримый образ.

— Вячеслав Михайлович, вы — москвич. Как оцениваете городские перемены?

— Считаю, что не нужно сетовать, что где-то еще «не совсем так, как того хотелось бы». Организм Москвы — крепкий, мощный, победит любую хворь. Уверен, что моя Москва будет и впредь красивой, чистой, наполненной мудрыми, содержательными и талантливыми людьми.

СПРАВКА

Вячеслав Михайлович Назарук родился в 1941 году. Работал в творческом объединении «Экран» (17 фильмов-спектаклей, 41 мультипликационный фильм). Лауреат Государственной премии СССР в области кинематографии (1985), известный книжный иллюстратор, скульптор, автор живописных полотен на тему истории России, в том числе экспонирующихся в Государственном историческом музее.

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