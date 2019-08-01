Искусство или реклама: что делать с граффити на фасадах домов в Москве

Одним из примеров являются масштабные граффити, расположенные в одном из двориков Староваганьковского переулка. На них изображены звезды зарубежной и отечественной музыкальной сцены 60–90-х годов прошлого века.

Эти граффити рекламирует заведение, находящееся в этом же дворике. В этом полотне как раз и преобладает больше искусства, нежели коммерции.

По мнению искусствоведа, директора Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, для определения художественных качеств подобных изображений необходим экспертный совет.

— К сожалению, в последнее время появилось множество подобных изображений не самого лучшего качества, выполненных в технике граффити. Определить их уровень сможет только экспертный совет, состоящий из специалистов профессионального сообщества. Есть необходимость проводить экспертизу по каждому случаю, — подчеркнул Миндлин. — В случае с рекламой вопрос спорный и требует дополнительной проработки. Например, почему ее можно размещать на растяжках, билбордах и других специальных конструкциях? Почему рекламе нельзя существовать в виде граффити на стенах домов? Если изображение обладает высокими художественными качествами, не девальвирует внешний вид улиц, то почему бы и нет?

Сегодня город обладает большим количеством изображений, которые с идеологической точки зрения приемлемы. Они популяризируют исторические личности, науку, спорт и культуру. Но многие имеют весьма сомнительное художественное качество.

Это является не самым лучшим видом популяризации вышеперечисленных пунктов. Одной из вариаций будет то, что города заполнят однотипные и не самые искусные граффити, которые, может, и сделают облик города краше, но никак не разнообразят его. Избавится ли столица от высокохудожественной рекламы, которую пока еще можно увидеть на домах, или нет, покажет время.

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