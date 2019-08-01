Москвичи пожаловались на нарушение порядка в Серебряном Бору

Как оказалось, в Серебряном Бору закон никому не писан и нарушаются все постановления правительства Москвы, связанные с соблюдением порядка в общественных местах. Фактически из мест здорового семейного отдыха пляжи в этом месте превращены сегодня в настоящие злачные места, где массово реализуется алкоголь и постоянно звучит оглушительная музыка.

В конце июля общественный инспектор Росприроднадзора отправился с проверкой в одно из таких злачных мест, находящееся на территории пляжа № 3 в Серебряном Бору.

Здесь индивидуальный предприниматель Жариков развернул целую клубную инфраструктуру, предназначенную для ежедневного спаивания сотен отдыхающих. На сайте размещена информация, где он предлагает проведение массовых мероприятий, связанных с обильным употреблением алкоголя.

— Заключив с ДПиООС договор на аренду лишь 100 кв. метров пляжа для размещения НТО (нестационарного торгового объекта. — «ВМ»), Жариков, по факту, самоуправно захватил и огородил примерно 1,5 га городского пляжа, — пожаловался общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора по ЦФО Сергей Менжерицкий, — и превратил его в смесь пивбара и ночного клуба. Толпы пьяной молодежи, вываливающейся из ворот заведения, никого уже не удивляют.

Когда корреспондент «ВМ» решил выяснить, почему нарушаются постановления правительства столицы — предприниматель принялся нецензурно объяснять инспектору, что ему здесь не место. В результате представителю ведомства пришлось обратиться в полицию — был составлен протокол о нарушении. Такие наглость и безнаказанность объясняются просто: коммерсанты в погоне за прибылью активно реализуют алкоголь, а пьяные люди легко могут переохладиться в воде и утонуть! Как сообщил адвокат Тимур Чанышев, причиной таких действий стало и несовершенство законодательства.

— С одной стороны, заведение находится на пляже, где торговать спиртным запрещено, с другой — основное здание ресторана или кафе не находится на пляже, — отметил юрист, — а про веранды в законе ничего не говорится. Корреспондент «ВМ» сообщил о происходящем в Мосприроду.

— Благодарим за то, что сообщаете о проблеме, — ответили в ведомстве. — Наши сотрудники возьмут на контроль ситуацию.

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