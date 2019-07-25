Незаконные шиномонтаж и автомойка демонтированы в районе Коптево
В столичном районе Коптево на севере Москвы были демонтированы нелегальные автомойка и шиномонтаж. Об этом проинформировали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.
— На территории без разрешительной документации были возведены два одноэтажных строения площадью 300 квадратных метров. В незаконных строениях располагались автомойка и шиномонтаж, — указано в сообщении ведомства.
Сообщается, что участок, на котором зафиксировано нарушение, расположен по адресу: проезд Черепановых, дом 5. Нарушения были выявлены в ходе мониторинга, проведенного Госинспекцией по недвижимости.
На данный момент территория очищена от строительного мусора, на ней проведены работы по благоустройству, передает агентство городских новостей «Москва».
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