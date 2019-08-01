Случаи гибели пчел зафиксировали в 30 российских регионах
Массовая гибель пчел была зафиксирована в 30 регионах России. Об этом рассказал президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Он отметил, что некоторых регионах погибло от 5 до 30 процентов пчелосемей. Более подробных данных о гибели нет, так как подсчеты все еще ведутся. По оценке Бутова, всего в России насчитывается примерно пять миллионов пчелосемей, большинство из которых находятся в частном секторе, пишет Интерфакс.
Напомним, ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей. В ведомстве отметили, что ответственность за гибель пчел и потребление гражданами страны продукции с повышенным уровнем химикатов должно взять на себя Минэкономразвития РФ.
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