Дональд Трамп раскрыл подробности беседы с Владимиром Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 31 июля был коротким, но хорошим.
Трамп подтвердил, что предлагал президенту России содействие в борьбе с лесными пожарами, охватившими Сибирь.
Американский лидер также отметил, что в ходе беседы не поднималась тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США вышли после обвинений в адрес Москвы в нарушении соглашения, сообщает Bloomberg.
Напомним, беседа лидеров двух стран состоялась по инициативе Вашингтона. Дональд Трамп выразил поддержку в связи с масштабными лесными пожарами в Сибири и предложил помощь в борьбе с ними. Владимир Путин расценил жест Трампа как залог потенциального восстановления полноформатных двусторонних отношений.
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