Аналитики нашли связь между ипотекой и разводами
Эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств проанализировали статистику разводов семейных пар, оформивших ипотечные кредиты, и выяснили, что количество расторжений брака у данной категории населения в десять раз ниже среднестатистического.
По мнению главы ассоциации Эльмана Мехтиева, ипотека является одним из самых социально значимых кредитных продуктов. Это подтверждается тем, что если доля разводов среди не имеющих таких кредитов составляет 10–20 процентов, то среди «ипотечников» — не более двух процентов семейных пар.
Что касается аккуратности в погашении ипотеки, порядка 40 процентов семей после развода позволяют себе незначительные просрочки платежей, но быстро решают свои разногласия и возвращаются к стабильным выплатам.
В целом доля просрочки в этой категории кредитования в пять раз ниже среднего процента просрочки долгов физических лиц, цитирует Мехтиева РИА Новости.
Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев рассказал, на какой срок чаще всего берут ипотечные кредиты.
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