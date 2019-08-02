Новые выделенные полосы для городского транспорта появятся в Москве

На территории столицы до конца года появятся выделенные полосы для городского транспорта на 15 участках дорог. В приоритете — наиболее загруженные улицы Москвы.

— По новым выделенным участкам сможет следовать транспорт, который курсирует по 147 городским и пригородным маршрутам. Ежедневно этими направлениями пользуются около 300 тысяч пассажиров. Такие полосы позволяют ускорить движение автобусов, троллейбусов и электробусов, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что благодаря обустройству новых выделенных полос москвичи смогут более точно планировать свои поездки и тратить на дорогу меньше времени.

Отмечается, что 11 участков, на которых будут организованы выделенные полосы, являются короткими. Длина каждого из них не будет превышать одного километра. Так, протяженность полос на Яузской и Марксистской улицах, а также в Орловском переулке составит по 400 метров каждая. На Самотечной улице будет обустроена полоса длиной 470 метров, а на улице Красного Маяка — 250 метров.

Планируется, что всего в столице до конца года будет введено 34 километра новых полос для городского транспорта. Таким образом, общая протяженность выделенок достигнет 369 километров, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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