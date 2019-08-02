Пятница 2 августа , 08:08
Пасмурно + 13 °
Город
Лесные пожары в Сибири
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Город

Новые выделенные полосы для городского транспорта появятся в Москве

Илья Зуев
• 07:18 • 2 августа 2019
0
doc76hfe3zy3445uaja533
Фото: официальный сайт мэра Москвы

На территории столицы до конца года появятся выделенные полосы для городского транспорта на 15 участках дорог. В приоритете — наиболее загруженные улицы Москвы.

— По новым выделенным участкам сможет следовать транспорт, который курсирует по 147 городским и пригородным маршрутам. Ежедневно этими направлениями пользуются около 300 тысяч пассажиров. Такие полосы позволяют ускорить движение автобусов, троллейбусов и электробусов, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что благодаря обустройству новых выделенных полос москвичи смогут более точно планировать свои поездки и тратить на дорогу меньше времени.

Отмечается, что 11 участков, на которых будут организованы выделенные полосы, являются короткими. Длина каждого из них не будет превышать одного километра. Так, протяженность полос на Яузской и Марксистской улицах, а также в Орловском переулке составит по 400 метров каждая. На Самотечной улице будет обустроена полоса длиной 470 метров, а на улице Красного Маяка — 250 метров.

Планируется, что всего в столице до конца года будет введено 34 километра новых полос для городского транспорта. Таким образом, общая протяженность выделенок достигнет 369 километров, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Два новых ночных маршрута автобусов появятся в Москве

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Тропических постельных клопов заметили в Москве
08:142 августа 2019
Город
Пять человек погибли в результате аварии на Ставрополье
08:062 августа 2019
Происшествия
Восемь спортивных площадок организуют в столице ко Дню города
07:492 августа 2019
Город
Нуждающимся семьям предложили бесплатно выдавать автокресла для детей
07:472 августа 2019
Общество
Новые выделенные полосы для городского транспорта появятся в Москве
07:182 августа 2019
Город
Обнародован рейтинг регионов с самым высоким уровнем абортов
07:142 августа 2019
Общество
Аналитики нашли связь между ипотекой и разводами
06:572 августа 2019
Финансы
НАСА опровергло выдвижение дополнительных требований к роботу «Федору»
06:142 августа 2019
Технологии
Второй день августа окажется на пять градусов холоднее нормы
05:542 августа 2019
Город
Музей Победы пригласил на мастер-класс по десантированию
05:382 августа 2019
Афиша
Эксперт рассказал о самом чистом месте на побережье Черного моря
05:152 августа 2019
Общество
Названы лучшие гастрономические фестивали августа
04:462 августа 2019
Туризм
«ГЛОНАСС» предложил продавать данные о хозяевах машин
03:562 августа 2019
Общество
Московские ученые провели перепись опасных насекомых-«иностранцев»
03:192 августа 2019
Животные
ФБР подтвердило убийство гангстера Джона Диллинджера
02:582 августа 2019
В мире
Автомобиль дорожной службы попал в аварию на Кутузовском проспекте
02:172 августа 2019
Происшествия
Москвичей пригласили на фестиваль Индонезии
01:572 августа 2019
Афиша
Расписание электричек Рижского направления изменят на три дня
01:372 августа 2019
Транспорт
Московские математики решили спорный пример из школьного курса математики
01:162 августа 2019
Наука
Следком отказал в возбуждении дела против отца сестер Хачатурян
00:562 августа 2019
Общество
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
00:372 августа 2019
Транспорт
Дональд Трамп раскрыл подробности беседы с Владимиром Путиным
00:152 августа 2019
Внешняя политика
Интерактивная выставка о Крымском мосте открылась в ГУМе
23:561 августа 2019
Город
Определены финалисты столичного конкурса «Лучший реализованный проект»
23:361 августа 2019
Город
Случаи гибели пчел зафиксировали в 30 российских регионах
23:171 августа 2019
Животные
Полицейский убит в Сургуте при попытке задержать нарушителя
23:171 августа 2019
Происшествия
Салют в честь 75-летия освобождения Каунаса от фашистов прогремел в Москве
22:511 августа 2019
Город
Тульский «Арсенал» вылетел из Лиги Европы
22:331 августа 2019
Спорт
Более 700 цветников приведут в порядок ко Дню города
22:211 августа 2019
Город
Борис Джонсон установил в своей резиденции часы для обратного отсчета Брексита
22:201 августа 2019
В мире
Компенсационные автобусы перевезут пассажиров закрытых станций метро
22:201 августа 2019
Город
Движение транспорта в районе Комсомольской площади ограничено по 20 сентября
22:201 августа 2019
Транспорт
Идея создания космического центра нашла одобрение у президента страны
22:201 августа 2019
Технологии
Остановку возле станции метро «Лубянка» перенесут из-за строительных работ
22:051 августа 2019
Транспорт
Один человек пострадал при столкновении мотоцикла с машиной в Москве
21:561 августа 2019
Происшествия
Facebook заблокировал более 450 недостоверных аккаунтов из Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ
21:471 августа 2019
В мире
Женщина продавала поддельные путевки в «Артек» под видом сотрудника СК
21:471 августа 2019
Происшествия
Власти столицы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова
21:381 августа 2019
Город
Рамзан Кадыров пригласил в Чечню автора призыва не посещать республику
21:271 августа 2019
Внешняя политика
СМИ: Глава администрации Зеленского подал в отставку
21:061 августа 2019
В мире
Организацию перехода между «Полежаевской» и «Хорошевской» закончат до конца сентября
20:561 августа 2019
Город
Названы все российские города, которые примут чемпионат мира по волейболу
20:511 августа 2019
Спорт
Исторический квест «В лабиринтах прошлого» презентовали москвичам
20:061 августа 2019
Город
Следователи начали проверку после травмирования ребенка на востоке Москвы
19:581 августа 2019
Происшествия
Сергей Собянин утвердил проект планировки участка улицы Дорожной
19:411 августа 2019
Город
Дипломаты РФ проследят за ходом расследования уголовного дела после смерти женщины в Минске
19:371 августа 2019
Происшествия
Движение транспорта на улице Восточной ограничено по 11 ноября
19:221 августа 2019
Транспорт
СК возбудил уголовное дело в отношении красноярских чиновников из-за лесных пожаров
19:131 августа 2019
Происшествия
Минобороны и МЧС потушили 23 тысячи гектаров лесных пожаров под Красноярском
18:581 августа 2019
Происшествия
Госбюро Украины допросило Кличко по делу о земельных махинациях
18:391 августа 2019
В мире
ЦОДД рассказал, по каким шоссе чаще всего приезжают в Москву автомобилисты
18:311 августа 2019
Транспорт
МЧС разработает требования к пожарной безопасности материалов для палаток
18:281 августа 2019
Происшествия
Эдвард Сноуден выпустит автобиографию
18:141 августа 2019
В мире
Открытый августовский молодежный педсовет пройдет в столице
18:091 августа 2019
Образование
Шереметьево назвало самые пунктуальные авиакомпании
17:411 августа 2019
Транспорт
МЧС РФ поблагодарило США за предложение помощи в ликвидации лесных пожаров
17:221 августа 2019
Происшествия
Строительство двух торговых центров отменили на юге столицы
17:211 августа 2019
Город
Николай Валуев назвал проблему, которую вскрыли лесные пожары в Сибири
17:061 августа 2019
Общество
Россельхознадзор усилил контроль за поставками продукции из Белоруссии
17:021 августа 2019
Потребление
Суд закрыл вендинговые автоматы на три месяца после массового отравления в Москве
16:461 августа 2019
Закон
Опрос показал, что является основным источником информации в России
16:451 августа 2019
Общество
Сергей Собянин поздравил москвичей с юбилеем ВДНХ
16:451 августа 2019
Город
Роспотребнадзор рассмотрит проект о разделении потребкорзины на мужскую и женскую
16:431 августа 2019
Потребление
Решение суда по переименованию проспектов Московского и Ватутина обжалуют в Киеве
16:321 августа 2019
В мире
Более 150 человек эвакуировали из зоны паводка в Амурской области
16:131 августа 2019
Происшествия
Дом 1928 года постройки отремонтируют на Новом Арбате
15:591 августа 2019
Город
Правительство РФ выделит средства на съемки фильма «Нюрнберг»
15:551 августа 2019
Культура
Более десяти новых аттракционов появится на ВДНХ
15:511 августа 2019
Город
Эксперт рассказал, чем опасен тандем Ляшко и Кличко для президента Украины
15:511 августа 2019
В мире
Опубликована фотография лесных пожаров в Сибири из космоса
15:441 августа 2019
Происшествия
Пассажиропоток РЖД вырос в июле на 2,6 процента
15:401 августа 2019
Транспорт
Курс доллара впервые с 19 июня поднялся выше 64 рублей
15:281 августа 2019
Экономика
Центр высоких медицинских технологий появится в столице
15:191 августа 2019
Город
Великобритания создала подразделение для противодействия российским киберугрозам
15:151 августа 2019
Внешняя политика
Эксперт посоветовал не определять зрелость арбуза по хвостику
15:051 августа 2019
Потребление
Россияне назвали журналистов, которым больше всего доверяют
14:551 августа 2019
Общество
Синоптик назвала причину аномального холода в России
14:531 августа 2019
Общество
Эксперты рассказали, где в России самая дешевая земля
14:531 августа 2019
Экономика
Город выделил землю в Северо-Восточном округе для строительства метро
14:511 августа 2019
Город
Сотрудник НИИ рассказала, что движет «типичным» российским коррупционером
14:421 августа 2019
Общество
Столичные хирурги успешно прооперировали женщину с раком аппендикса
14:381 августа 2019
Город
Деловой центр «Парк Хуамин» планируют сдать в эксплуатацию до конца года
14:281 августа 2019
Город
Должников в России будут искать с помощью камер наблюдения
14:281 августа 2019
Общество
Театр на Малой Бронной выступит с песнями 30–60-х годов в честь Дня города
14:251 августа 2019
Город
Движение на улице Доброслободской восстановлено после ограничения из-за пожара
14:141 августа 2019
Город
Питт и Ди Каприо могут стать номинантами на «Оскар»
14:121 августа 2019
Звезды
Автомобиль сбил женщину в Нагорном районе Москвы
14:001 августа 2019
Происшествия
Специалисты проведут капитальный ремонт старинного дома в Хамовниках
13:361 августа 2019
Город
Новый короткий номер для туристов заработал в Москве
13:261 августа 2019
Город
Народную артистку СССР Инну Чурикову выписали из больницы
13:091 августа 2019
Звезды
Движение на улице Доброслободской ограничено после пожара
13:051 августа 2019
Происшествия
Депутат объяснил ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
13:041 августа 2019
Общество
Сергей Собянин поделился воспоминаниями о том, как возрождалась ВДНХ
13:021 августа 2019
Город
Столичных автомобилистов попросили быть осторожными при парковке в День ВДВ
12:501 августа 2019
Город
Молодожены смогут посадить фамильное дерево на ВДНХ
12:491 августа 2019
Город
Победитель аукциона построит торгово-бытовой комплекс в районе Западное Дегунино
12:431 августа 2019
Недвижимость
Политолог назвал акцию 27 июля в Москве провокацией
12:431 августа 2019
Город
Сообщение о задымлении в здании московского банка опровергли
12:301 августа 2019
Происшествия
Специалисты назвали самые полезные фрукты и ягоды августа
12:261 августа 2019
Потребление
Обвиняемого в убийстве блогерши мужчину арестовали
12:261 августа 2019
Происшествия
Генпрокуратура сообщила, сколько коррупционных нарушений выявили в 2019 году
12:131 августа 2019
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене юриста
12:111 августа 2019
Общество
Эксперт оценил перспективы развития торговых отношений между Россией и США
12:101 августа 2019
Внешняя политика
Россияне получили более пяти миллиардов рублей долгов по зарплатам
11:541 августа 2019
Общество
Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить базовую ставку
11:521 августа 2019
Экономика
Столичные полицейские задержали подозреваемого в ограблении пенсионерок
11:411 августа 2019
Город
Петр Порошенко рассказал, каким он видит себя через 10 лет
11:411 августа 2019
В мире
Марат Хуснуллин: Строительство станции «Суворовская» займет около пяти лет
11:341 августа 2019
Транспорт
Первый участок парка «Зеленая река» открыли для посещения
11:291 августа 2019
Город
Алибасов намерен взыскать 100 миллионов рублей с производителя «Крота»
11:191 августа 2019
Звезды
Здание усадьбы Татарниковых перевели на ставку «рубль за квадратный метр»
11:091 августа 2019
Недвижимость
Фонтаны в столичных парках на День ВДВ отключать не будут
11:061 августа 2019
Город
Метеоролог рассказал, сколько продлится осенняя погода в Москве
11:061 августа 2019
Город
Россиян предупредили об ужесточении требований к документам при поездке в Финляндию
10:591 августа 2019
Внешняя политика
Имущество киностудии имени Горького выставят на торги
10:471 августа 2019
Город
Минздрав: смертность от туберкулеза снизилась
10:441 августа 2019
Здоровье
Российские консерватории покинули рейтинг лучших вузов мира в сфере искусства
10:391 августа 2019
Образование
Стало известно, к чему могут привести лесные пожары на территории Сибири
10:221 августа 2019
Происшествия
Два новых ночных маршрута автобусов появятся в Москве
10:191 августа 2019
Город
Станция метро «Выхино» разгрузилась после открытия Некрасовской линии
10:001 августа 2019
Город
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Екатерина Рощина

Освистанный Гергиев с «Тангейзером» – фейк?...

Никита Камзин

Взяточники признались в любви ... к семье...

Александр Никонов

Блогерша в чемодане как символ новой эпохи...

Юлия Волосатая

Успеть за звездой

Никита Миронов

Тринадцатую станцию Кольцевой построят вопреки воле Стали...

Александр Лосото

Возвращение выставки

Ольга Кузьмина

Максим Галкин – против всех

Наталья Науменко

Женаты ... на работе

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER