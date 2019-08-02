Восемь спортивных площадок организуют в столице ко Дню города

К празднованию 872-летия Москвы, которое состоится 7 и 8 сентября, по всему городу будут установлены восемь спортивных объектов. Среди них 35-метровый бассейн для сапсерфинга, площадка для паркура, восьмиметровый скалодром и скейт-парк.

В рамках торжеств, центром которых станет Тверская улица, жители столицы смогут посетить концерты, мастер-классы, спектакли и интеллектуальные игры. Кроме того, гости праздника смогут поучаствовать в 200 мастер-классах и открытых тренировках, которые проведут сотни профессиональных спортсменов. Планируется, что занятия посетят более 25 тысяч жителей и гостей столицы.

Одним из центров притяжения станет площадка «Программа возрождения» на Тверской улице. Между крышами зданий будут натянуты стропы, по которым будут перемещаться хайлайнеры, облаченные в фантастические скафандры. Аналогичное зрелище жители столицы могли увидеть на фестивале «Путешествие в Рождество» — тогда выступления хайлайнеров стали самыми фотографируемыми на зимнем празднике.

На улицах Охотный ряд и Моховой разместят площадку «Новая эра». Здесь будут проходить выступления на фристайл-самокатах, также профессионалы продемонстрируют навыки паркура.

Неподалеку расположится 35-метровый бассейн для занятий сапсерфингом, который ранее могли увидеть посетители фестивалей «Николин день» и «Рыбная неделя». Все желающие старше восьми лет смогут освоить азы своеобразного сочетания гребли и серфинга. Бассейн будет украшен арт-объектом, выполненным в виде фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ.

Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"

Еще одним интересным местом для любителей спорта станет площадка «Биг эйр». Она расположится между площадью Революции и Манежной площадью. Шоу-программу подготовят 50 профессиональных спортсменов на самокатах и BMX. Благодаря тому, что стартовая горка площадки расположена на высоте более 10 метров, спортсмены смогут пролетать расстояние до 13 метров.

Каждую площадку можно будет посетить бесплатно. За различное спортивное оборудование, такое как самокаты и роликовые коньки, также не придется платить. Информацию о различных занятиях и мастер-классах можно будет узнать на информационных стендах площадок, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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